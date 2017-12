Campania împotriva accizei, pur demagogică?!

Subiectul accizei la combustibil a deviat extrem de mult, devenind principalul subiect de campanie electorală pentru Traian Băsescu. Nu există declaraţie pe care să o facă şeful statului fără a pomeni de această acciză, în condiţiile în care sub oblăduirea lui s-a majorat TVA de la 19 la 24%. Asta pe lângă alte măsuri venite să îngroape economia ţării şi populaţia de rând. După ce a spus în nenumărate rânduri că măsura va fi luată de Guvern tocmai pentru a nu se ajunge la măsuri extreme cum ar fi cele adoptate de fostele guverne, premierul Victor Ponta a declarat, ieri, că preşedintele Traian Băsescu trebuie să indice şi sursa prin care pot fi acoperite veniturile lipsă care ar rezulta din renunţarea accizei la carburanţi, dacă nu vrea să fie doar un demagog pe final de mandat, pregătit de pensie. „Marota aia - să luăm banii de la Dragnea - nu mai ţine, că Ministerul Dezvoltării are bugetul de trei ori mai mic decât avea Udrea“, a spus Ponta. El a arătat că bugetul pe acest an, agreat deja cu Fondul Monetar Internaţional, nu poate fi modificat decât dacă „nu ne mai interesează decât să crească PMP la alegeri“. Ponta a asigurat că există bani pentru pensii şi salarii şi că ministrul Finanţelor a fost greşit interpretat de presă ca afirmând că, fără introducerea accizei la carburanţi, nu vor exista astfel de fonduri, ideea fiind, de fapt, că orice schimbare negativă a bugetului creează un gol de venituri care trebuie acoperit. Preşedintele Traian Băsescu i-a trimis o scrisoare premierului Victor Ponta în care reia cererea privind renunţarea la creşterea anunţată a accizei la carburant, şeful statului menţionând că măsura ar genera o presiune mult prea mare şi inutilă asupra mediului economic şi asupra consumatorului. De ce nu s-a gândit oare la ce presiune supune toţi românii atunci când a adoptat acele măsuri barbare de austeritate care ar fi putut fi evitate?