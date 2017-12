Campania împotriva discriminării romilor, relansată

Autorităţile guvernamentale relansează campania socială împotriva discriminării cetăţenilor de etnie romă. Campania a fost lansată, la începutul acestei săptămîni, de Secretariatul General al Guvernului, prin programul Stop Prejudecăţilor despre Etnia Romă (SPER) - primul program naţional de informare şi combatere a prejudecăţilor privind romii. Programul este implementat de Guvernul României, din fonduri Phare, şi are ca beneficiar Agenţia Naţională pentru Romi. Campaniile de modificare a percepţiei etniei rome de către populaţia ne-romă, cît şi cele destinate modificării autopercepţiei romilor în societatea română au ca scop facilitarea reinserţiei sociale a acestora. Campania care a debutat pe 21 septembrie are două componente. Prima componentă se adresează populaţiei majoritare, avînd în centru mesajul „Discriminarea romilor se învaţă acasă. Cunoaşte-i înainte să-i judeci!” şi vizează îmbunătăţirea percepţiei populaţiei majoritare faţă de romi. A doua componentă a campaniei se adresează, în premieră, populaţiei de etnie romă, sub mesajul „Jan angle, romale!\" („Fă un pas înainte!\"). Aceasta va consta în promovarea a trei poveşti de viaţă ce au ca obiectiv determinarea romilor să-şi depăşească propriile bariere sociale.