Campania „Mamaia caută o vedetă”, gata de start

Festivalul Naţional de Muzică Uşoară Mamaia, cel mai important eveniment de acest gen din România, dedicat descoperirii tinerelor talente interpretative şi promovării creaţiilor şi compozitorilor autohtoni, va avea loc în perioada 17-23 august, la Teatrul de Vară Soveja. Organizată de Consiliul Judeţean Constanţa, manifestarea se află la cea de-a 39-a ediţie şi se va desfăşura, şi anul acesta, sub formă de spectacol televizat. Concursul va avea, ca de obicei, secţiunile de Interpretare şi Creaţie.

De săptămîna viitoare şi pînă pe data de 23 iulie, concurenţii din întreaga ţară au ocazia să participe la cele şase etape de preselecţie pe zone geografice, organizate la Constanţa. Astfel, din 15 iunie se dă startul campaniei „Mamaia caută o vedetă”. Pentru regiunea Sud-Est, termenul limită de înscriere a expirat ieri, iar preselecţia va avea loc la Teatrul de Stat Constanţa, între 15 şi 19 iunie, de la ora 10.00. Conform graficului de desfăşurare, etapa a II-a a campaniei este dedicată regiunii Nord-Est, care cuprinde judeţele Suceava, Botoşani, Neamţ, Iaşi, Bacău, Vaslui şi are ca limită de înscriere data de 19 iunie. Participanţii vor putea face o demonstraţie a calităţilor artistice, în faţa juriului, în perioada 22-26 iunie. Pentru regiunea Centru (etapa a III-a), care cuprinde judeţele Alba, Mureş, Harghita, Covasna, Braşov şi Sibiu, termenul limită de înscriere a doritorilor este 26 iunie, iar preselecţia va avea loc în perioada 29 iunie-3 iulie. Regiunea Nord-Vest a ţării (etapa a IV-a) are ca dată limită de înscriere ziua de 3 iulie, preselecţia avînd loc în perioada 6-10 iulie. Oltenia şi regiunea de Vest (etapa a V-a), care include judeţele Vîlcea, Olt, Dolj, Gorj, Mehedinţi, Hunedoara, Caraş Severin, Timiş şi Arad, au ca dată limită de înscriere ziua de 10 iulie. Preselecţia pentru această etapă va avea loc în intervalul 13-17 iulie. Regiunea Muntenia (etapa a VI-a), care cuprinde judeţele Argeş, Teleorman, Giurgiu, Dîmboviţa, Prahova, Bucureşti, Ilfov, Călăraşi şi Ialomiţa are ca dată limită de înscriere ziua de 17 iulie, iar preselecţia se va desfăşura în intervalul 20-24 iulie.

Concurenţii vor prezenta în faţa juriului două piese, una lentă şi una ritmată. Conform regulamentului, vor fi selecţionaţi cîte zece tineri talentaţi, din fiecare judeţ. Dacă data limită de înscriere pentru zona Dobrogea a expirat, cei zece selecţionaţi se vor întrece la Teatrul de Stat Constanţa, luni, începînd cu ora 10.00. Lista finaliştilor va fi anunţată pînă la data de 1 august şi va fi prezentată pe site-ul oficial al Consiliului Judeţean Constanţa, www.cjc.ro, unde se pot afla şi alte detalii ale concursului.