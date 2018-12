Campania „Music for Autism“ continuă! Cine cântă în Phoenix pe 1 decembrie?

Un nou concert caritabil din campania “Music for Autism” va fi susţinut de formaţia The R.O.C.K. (Tribute to AC/DC), în Clubul Phoenix Constanţa. Acest concert se va desfăşura pe data de 01.12.2018, ora 21:30. Piese ca „Thunderstruck”, „Highway to hell”, „You shook me all night long” sau „TNT” au puterea de a aduce buna dispoziţie oricărui spectator care participă la un concert al trupei The R.O.C.K.

Înfiinţat în 2012, proiectul The R.O.C.K. (Tribute to AC/DC), este alternativa perfectă pentru seara dedicată muzicii rock. Incendiar, dinamic şi plin de energie, aşa poate fi descris spectacolul singurei trupe tribut AC/DC din România. Şi aceasta datorită manierei destul de apropiate de original în care sunt interpretate piesele. Totodată coregrafia şi costumele AC/DC sunt prezente în show, făcând deliciul iubitorilor renumitei trupe şi nu numai.

Concertul din 1 decembrie va veni în sprijinul campaniei "Music for Autism", care are ca scop viitor amenajarea terenurile de sport pentru copiii cu dizabilităţi din Centrele Şcolare pentru Educaţie Incluzivă din Constanţa.

Campania "Music for Autism” a debutat în toamna anului 2012, la iniţiativa unei trupe constănţene, susţinută de Clubul Doors Constanţa. Timp de şase ani nume mari din industria autohtonă de muzică rock-folk, s-au implicat pentru a duce la destinație scopul campaniei. Prin această campanie umanitară, organizatorii şi-au propus să desfăşoare o serie de evenimente de excepţie, cu scop caritabil pentru copiii cu tulburări din spectrul autist şi dizabilităţi asociate.

Scopul campaniei "Music for Autism" este să se aducă la cunoştiinţă provocările întâlnite zilnic de copii cu dizabilităţi împreună cu familiile lor. Rolul acestei campanii este de a educa şi sensibiliza publicul la acest mesaj social care este foarte puternic: “autismul sau orice altă dizabilitate înseamnă - contact şi comunicare limitată cu alte persoane şi interes foarte restrâns”.

Mai multe detalii se găsesc pe: https://www.facebook.com/MusicForAutismRomania/. Rezervări se pot face la telefon: 0730 617 787. Preţul unui bilet este de 40 lei.