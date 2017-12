Campania politică a lui Băsescu se bazează pe răzbunare

NIMIC PENTRU ROMÂNIA „Fermierul” de la Cotroceni, marele propovăduitor al dreptei şi gropar al salariilor şi pensiilor, a făcut o cură publică de populism. Discursul lui bineînţeles că este o frecţie la piciorul de lemn, deoarece nu mai sunt mulţi români care să-l bage în seamă. E ca un banc prost, dar trist. De la sceneta penibilă cu „dragă Stolo”, când l-a „lucrat“ pe fostul premier cu ajutorul unor „consilieri din afară“, aşa cum se spune, şi până în prezent, Băsescu a demonstrat că show-ul este mai important decât munca şi mai eficient. Nu mai are planuri şi idei pentru România, deşi ţara asta i-a dat ocazia să facă contrabandă cu blugi şi ţigări, să se îmbogăţească, el şi familia lui, în anii comunismului, să fie de cinci ori ministru al drumurilor, dar să nu avem autostrăzi, de cinci ori ministru al navelor şi să nu mai avem flotă. Tot ţara asta l-a făcut de două ori primar al Capitalei şi nu mai avem, pe strada Mihăileanu, o casă care aparţinea statului, a fost ales, dacă punem şi suspendările, de patru ori preşedinte şi, după cum se arată, nu avem preşedinte. Avem, în schimb, răbdare. Şi asta pe terminate. Planuri pentru România nu are, nu îi respectă Constituţia, dar are resurse pentru a-l ataca pe premierul Victor Ponta, se foloseşte de familie, pe care a târât-o într-un scandal de toată frumuseţea.

OBIECTIV… DE CAMPANIE “Apoliticul” de la Cotroceni are însă un obiectiv. Staţi liniştiţi, nu are legătură cu România. Ţelul său este ca premierul Ponta „să nu poată deveni preşedintele României“, chiar dacă această atitudine aduce pierderi electorale şi pentru el. Bineînţeles că nu a fost tot asta. El a mizat din nou pe verbul “a minţi”, atribuindu-l premierului, care nu ar spune adevărul când afirmă că Guvernul poate plăti constructorii deoarece plăţile din fonduri europene au fost deblocate. Apoi am aflat că România nu este chiar cea mai coruptă ţară din UE, dar e pe aproape. Dar staţi liniştiţi: preşedintele s-a hotărât după “n”-şpe ani de Preşedinţie să se bată pentru a schimba percepţia asta. Iar una din soluţiile găsite de el este votarea de către români a formaţiunii de familie. Acelaşi Băsescu a susţinut că există „şi tentative din astea de lovituri date infrastructurilor de securitate naţională“ şi că nu o să tacă „nici pe tentativa premierului de a destructura instituţii care ţin de CSAT“. Ostilitatea lui Băsescu faţă de Ponta pare incurabilă. Este premierul care îl enervează la culme, a cărui profesiune îl încurcă şi a cărui subordonare îi scapă mereu printre degete. Liderul PSD, Victor Ponta, a făcut “greşeala” să declare recent că USD va desemna un candidat propriu la alegerile prezidenţiale în cazul în care liberalii nu vor accepta să refacă USL şi să revină la guvernare, după alegerile europarlamentare din 25 mai, precizând că nu exclude ca, „la nevoie“, să fie el acel candidat. Asta l-a iritat teribil pe marinarul-şef de la Cotroceni, care şi-a lustruit arsenalul de campanie pentru a-l ataca pe premier.