Campania umanitară “Eu nu aud, tu mă auzi?”

Alicia Cătălina Luca, o fetiță de 4 ani, face un apel la sensibilitatea românilor pentru a o ajuta să audă. Drama micuței a început la 2 ani, atunci când părinții au depistat că Alicia nu mai poate să recepteze sunete, de la bătutul palmelor la strigarea acesteia pe nume. După un control amănunțit la Spitalul ”Marie Curie” din Capitală, medicii au descoperit că micuța suferea de hipoacuzie neurosenzorială bilaterală profundă, un diagnostic care a venit ca un trăznet pentru tinerii părinți. Controalele s-au întețit, iar părinții au trebuit să accepte un adevăr inevitabil, în care spitalul și medicii deveneau a doua casă a Aliciei. După o lungă luptă, în 22 octombrie 2014, fetița a suferit o intervenție chirurgicală pentru activarea primului implant cohlear, acesta fiind gratuit prin programul național de recuperare a deficiențelor neurosenzoriale. În urma operației, auzul i-a revenit într-o oarecare măsură, dar, pentru a putea avea o viață normală, micuța are nevoie și de al doilea implant, care costă 25.000 de euro. Potrivit audiologului Anca Modan, managerul Centrului de Protezare Auditivă și Reglaj Implanturi Cohleare “Audiologos” din București, “al doilea implant cohlear permite să audă în limite normale, adică să-și dezvolte vorbirea, pronunția să fie corectă, să nu mai aibă acele tonalități ale hipoacuzicilor, deci îi poate asigura o integrare normală socio-profesională ulterioară”. În acest sens, Asociația “Salvează o inimă” demarează de urgență o campanie de strângere de fonduri care o va ajuta pe Alicia să audă și să se dezvolte în condiții normale. Donațiile pot fi făcute pe platforma de donații online https://salveazaoinima.ro/campaigns/luca-alicia-catalina/ sau în conturile bancare deschise pe numele fetiței: RO48RNCB014414323508 0001 (RON), RO91RNCB0144143235080003 (EURO). “În decurs de aproape un an, am rezolvat trei cazuri asemănătoare de hipoacuzie neurosenzorială - Patrick Stănculescu, Brianna Ivașcu și Gabriel Voinea - datorită bunăvoinței persoanelor care au donat pentru ei. La ora actuală, cei trei copii aud bine și se dezvoltă în condiții foarte bune. Ne dorim să-i oferim, împreună, și Aliciei această șansă de a ne putea auzi. Din fericire, oamenii deja s-au sensibilizat la primirea apelului umanitar pe care l-am făcut pe Facebook și nu mai sunt foarte mulți pași până când vom strânge toți banii pentru fetiță”, declară președintele Asociației “Salvează o inimă”, Vlad Plăcintă.