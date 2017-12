Campania ”Hai pe net 2015”, la Medgidia

Tinerii din Medgidia, și nu numai, sunt invitați de Biblioteca municipală și de Primărie să participe la o serie de cursuri în domeniul IT. Instruirea se va desfășura în cadrul proiectului ”Hai pe net!”, care este la a cincea ediție. ”Pe toată perioada desfășurării acțiunii, în săptămâna 23 - 29 martie, se vor organiza în bibliotecă activități care se vor adresa tuturor celor ce își doresc să fie incluși digital, navigării în siguranță pe internet, securității datelor, formării și dezvoltării de competențe și abilități IT, precum și creșterii șanselor de angajare. Ne propunem să prezentăm avantajele navigării pe internet în siguranță, să evaluăm competențele IT și să dezvoltăm aptitudini și abilități în domeniul IT pentru cel puțin 200 de persoane: elevii în an terminal, studenții, șomerii, absolvenții care doresc locuri de muncă, persoanele cu handicap și persoanele care provin din mediul rural sau defavorizate”, a spus Alina-Valentina Ocheană, bibliotecar și responsabil de campanie. Cele mai multe activități se vor derula cu ajutorul voluntarilor și în parteneriat cu instituții de învățământ din localitate: Școala ”I.L. Caragiale”, Școala ”Spiru Haret”, Colegiul Tehnic ”Nicolae Titulescu”, Liceul Tehnologic ”Dragomir Hurmuzescu” și Liceul Teoretic ”Nicolae Bălcescu”. Evenimentul este parte integrantă a campaniei ”Get online week 2015!”, derulată la nivel european de către organizația Telecentre Europe.