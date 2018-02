Campanie anti-Brexit, finanțată de Soros?!

Încercând să influențeze votul deputaţilor britanici privind acordul final asupra Brexitului, miliardarul american de origine ungară George Soros a donat 400.000 de lire (453.000 euro) unei organizaţii pro-UE. „Prin intermediul fundaţiilor sale el a contribuit cu 400.000 de lire“, a declarat fostul ministru britanic Mark Malloch-Brown, preşedinte al organizaţiei Best for Britain, acuzat de cotidianul conservator şi pro-Brexit Daily Telegraph că este în centrul unui complot „pentru a zădărnici Brexitul“. Potrivit ziarului citat, această „campanie de schimbare a cursului Brexitului“ va fi lansată la scară naţională în februarie, cu scopul de a „conduce la un al doilea referendum pentru a obţine menţinerea Regatului Unit în Uniunea Europeană“. La Forumul Economic Mondial de la Davos, de luna trecută, George Soros a apreciat că premierul britanic Theresa May nu va rămâne mult timp la putere şi a afirmat că britanicii nu au fost informaţi în legătură cu consecinţele financiare ale Brexit-ului. „Va lua ceva timp, dar când se va întâmpla acest lucru ei vor realiza că au mai puţin ca înainte pentru că salariile nu vor creşte la fel de repede cum creşte costul vieţii“, a declarat miliardarul american.