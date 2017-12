Campanie de colectare a DEEE în judeţul Constanţa

Aşa cum ne-am obişnuit, echipa Asociaţiei Române pentru Reciclare RoRec se ocupă în continuare de deşeurile electrice, electronice şi electrocasnice (DEEE) din gospodăriile dumneavoastră. Aşadar, sâmbătă, 30 noiembrie 2013, în Adamclisi, Cumpăna, Cobadin, Deleni, Mihail Kogălniceanu, Nicolae Bălcescu şi Peştera, RoRec organizează câte o acţiune de colectare a DEEE în intervalul orar 9.00 - 17.00. Pentru cei ce doresc să obţină informaţii suplimentare despre caravana organizată în această săptămână, Asociaţia RoRec pune la dispoziţie numerele 0751 302 127/0757 117 092, apelabile pe perioada caravanei, între orele 9.00 - 17.00.

Cei care se debarasează, în cadrul acţiunii Asociaţiei Rorec, de un electrocasnic vechi sau defect pot pleca acasă cu unul nou, dintre cele puse în joc de Candy, Robert Bosch, Tristar, Horecatech, Skill şi Philips. Va fi organizată câte o tombolă, la care participanţii pot câştiga: 1 cuptor microunde, 1 polizor unghiular, 1 maşină de găurit (Adamclisi), 1 maşină de găurit, 1 cuptor, 1 polizor unghiular (Cobadin), 1 cuptor microunde, 1 maşină de găurit, 1 mixer, 1 polizor unghiular, 1 cafetieră (Cumpăna), 1 cuptor, 1 maşină de găurit, 1 polizor unghiular (Deleni), 1 maşină de găurit, 1 fierăstrău vertical (Mihail Kogălniceanu), 1 maşină de găurit, 1 fierăstrău vertical (N. Bălcescu), 1 cuptor, 1 polizor unghiular, 1 maşină de găurit (Peştera).Tragerile la sorţi vor avea loc pe 30 noiembrie, ora 17.00 - la Primăria N. Bălcescu, ora 17.30 - la Primăria Adamclisi, Primăria Cobadin, Primăria Deleni, Primăria Peştera şi pe 1 decembrie, ora 18.00 - la Primăria Cumpăna.

DE CE TREBUIE SĂ COLECTĂM DEEE? Primul argument este potenţialul lor toxic: aceste produse au în componenţa lor elemente nocive pentru mediu şi sănătatea populaţiei. În al doilea rând, ele conţin fracţii ce pot fi recuperate şi reintroduse în industrie, ca materii prime secundare, pentru a preveni exploatarea iraţională a resurselor primare, căci gradul de valorificare poate ajunge la 93% cu tehnologii de reciclare performante. Prin urmare, alegând să ne debarasăm responsabil de electrocasnicele vechi, inutile sau stricate din casele noastre şi ducându-le la centrele de colectare, prevenim consumul iraţional de materii prime şi risipa materialelor care sunt încă folositoare.

În plus, Legislaţia Europeană, transpusă la nivel naţional, ne impune să

colectăm deşeuri electrice, cel puţin 4 kilograme DEEE anual pe locuitor. Iar România este departe de a îşi fi îndeplinit această obligaţie. Ce înseamnă nerespectarea legii? Taxe şi penalităţi plătite din buzunarul fiecăruia dintre noi.

CÂTEVA SFATURI DE LA SPECIALIŞTII ROREC:

• renunţă la becurile clasice şi dă-le spre reciclare! Înlocuieşte-le cu becuri economice, care folosesc cu 70% mai puţină energie şi au o durată de viaţă de 10 ori mai mare!; deşeurile electrice devenite nefolositoare pot fi reciclate până la 90%. Reciclarea lor protejează mediul şi resursele naturale;

• o singură baterie uzată, aruncată la coş şi apoi ajunsă la groapa de gunoi, poate polua 10 litri de apă şi un metru pătrat de pământ!; ce vârstă are frigiderul tău? Dacă e produs în 1990, va consuma cu 75% mai multă energie decât unul nou. Foloseşte aparatura electrică eficientă energetic şi vei vedea sigur diferenţa la factura de electricitate!;

• legislaţia deşeurilor stabileşte ca penalitate pentru abandonarea deşeurilor electrice de către persoane fizice o amendă ce poate ajunge şi la 2.000 lei! Practic, eliminarea acestora în locuri neamenajate special este strict interzisă, de aceea prioritară este colectarea selectivă în vederea reciclării. Sună gratuit la 0800 444 800 şi află unde te poţi debarasa corect de deşeurile electrice!;

• bateriile conţin metale grele extrem de toxice, care, odată ajunse în natură sau eliminate necorespunzător, pot contamina solul şi pânza freatică. Incinerate, o parte din materiale sunt degajate în aer sau intră în contact cu apa, devenind nocive pentru mediul înconjurător şi mai ales pentru om; sursele de iluminat eficiente energetic, cum sunt lămpile fluorescente, lămpile fluorescente compacte (LFC) şi lămpile cu descărcare mare de intensitate (HID), conţin cantităţi mici de mercur. Mercurul este conţinut în lampă şi nu este expus la mediu, cu excepţia cazului în care lampa este spartă. Cel mai bun mod de a preveni eliberarea de mercur este de a colecta selectiv şi a recicla lămpile. Mercurul din lămpi este esenţial pentru funcţionarea eficientă a acestora; nicio altă alternativă nu va atinge o eficienţă energetică comparabilă. Media de conţinut a unei lămpi fluorescente compacte (LFC) - mai puţin de 4 miligrame de mercur - este aproximativ cantitatea care ar acoperi vârful unui pix. Prin comparaţie, termometrele mai mari conţin aproximativ 500 de miligrame de mercur - o cantitate egală cu conţinutul de mercur din 125 sau mai multe LFC. Investiţiile din tehnologie în ultimele două decenii au redus cantitatea de mercur utilizată în lămpi cu aproape 95%. Prin reciclarea unei lămpi care conţine mercur, se recuperează 99,98% din mercurul folosit în lampă.

• în medie, o persoană deţine în jur de 2 baterii tip pastilă şi 10 normale (A, AA, AAA, C, D, 9V, etc) şi aruncă în jur de 8 baterii pe an. Raportat la populaţia României, efectul devine îngrijorător!

• pentru fiecare milion de telefoane mobile reciclate se pot recupera 15.000 kg cupru, 300 kg argint şi 32 kg de aur.

• peste 11 milioane de tone de fier şi oţel sunt produse în fiecare an, 70% din această cantitate fiind recuperată, restul cantităţii rămânând la groapa de gunoi. Fiecare tonă de oţel reciclată poate salva 1,5 tone de minereu de fier, 0,5 tone de cărbune, 40% din apa folosită în producţie, 75% din energia necesară pentru a face oţel din materii prime, 1,25 tone de deşeuri solide, reduce emisiile în aer 86% şi poluarea apei în procentaj de 76%.

• ştiaţi că, din punct de vedere al avantajelor reciclării fierului, o tonă de fier vechi înlocuieşte 3 tone de minereu de fier şi circa 1 tonă de minereu de cărbune? Cele 4 tone vi le puteţi închipui ca fiind 10 mii de aparate de radio.