Campanie de dezinsecţie în Medgidia

17:33:41 / 21 Iunie 2014

Sperante desarte

Domnilor de la punctul 5 nu sperati ca d-l primar va deratiza orasul de toti parazitii rosii si incompetenti in frunte cu malefica lor sefa pe cre-i rasplateste cu salarii mult prea nesimtite si care frizeaza orice limita a bunului simt.Se vede ca d-l primar nu a inteles nimic din actiunile partidului la nivel central si nici din sugestiile ce i se transmit la nivel local.Ramine in continuare alaturi de cei care asemeni javrelor de lapunctul 6 drept multumire pentru salariile nesimtite de care vorbeam il ameninta si i-l pune pe acelasi plan cu sefii lor urmariti penal.In concluzie daca nici acum in al -12-lea ceas d-l primar nu intelege acste realitati il asiguram ca ceea ce a semanat va culege in final,cind va fi prea tirziu si singur i-si va conpromite iremediabil imaginea publica si va insela pe nedrept sperantele tuturor care au crezut in el si lau sustinut neconditionat.