Campanie de informare şi educare despre alergii

Pronosticurile medicilor în ceea ce priveşte frecvenţa cazurilor de alergii sînt destul de sumbre, avînd în vedere că pentru anul 2015 se prevede că unu din doi europeni va suferi de astfel de afecţiuni. Din acest motiv, profesioniştii din cinci specialităţi -alergologie, pneumologie, pediatrie, dermatologie şi ORL – declanşează astăzi o campanie de informare şi educare a publicului cu privire la afecţiunile alergice. Desfăşurată sub sloganul "Nu trata alergia cu indiferenţă. Du-te la doctor!”, campania "Alergia de azi" se derulează pe o perioadă de două luni şi se adresează atît publicului larg, pentru care recomandă depistarea simptomelor specifice alergiilor şi dacă e cazul diagnosticarea prin prezentarea la medic, cît şi celor care sînt cunoscuţi ca alergici. Campania face parte din proiectul SIGMA (Supportive Initiatives for the Global Management of Allergy), lansat în România de Institute of Allergy - Belgia, ca reacţie a specialiştilor europeni faţă de statisticile îngrijorătoare referitoare la bolile alergice. Campania se va derula la nivel naţional în farmacii, cabinete medicale şi clinici.