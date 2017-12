Campanie de promovare pentru Bob Dylan

Un DVD care cuprinde imagini din concertele susţinute de Bob Dylan la festivalurile de folk de la Newport din perioada 1963 - 1965, care pînă în prezent nu au mai fost difuzate, va fi lansat de Sony în toamna acestui an. Filmul, care va apărea pe DVD sub titlul “The Other Side of the Mirror - Dylan at Newport”, va fi difuzat iniţial pe postul de televiziune BBC4, pe 14 octombrie, ca parte a unui eveniment dedicat lui Bob Dylan şi Festivalului de folk de la Newport.

DVD-ul face parte dintr-o nouă campanie amplă de promovare a lui Dylan la nivel internaţional. Columbia Records va lansa pe 1 octombrie o compilaţie de trei CD-uri cu 51 de melodii ale cîntăreţului, alese în urma unui sondaj la care au participat fanii săi. Un alt CD cu 18 piese vechi ale lui Bob Dylan va fi lansat în aceeaşi zi. Un remix realizat de Mark Ronson după melodia lui Dylan “Most Likely You Go Your Way (And I\'ll Go Mine)” va putea fi achiziţionat online. “The Other Side of the Mirror” a fost regizat de Murray Lerner, al cărui film “Festival!” realizat din 1967 a fost o sinteză a patru festivaluri de la Newport. La ediţia din 1965 a festivalului, Bob Dylan a cîntat pentru prima dată acompaniat de instrumente electrice, cu Paul Butterfield Blues Band. Jumătate din materialul de pe “The Other Side of the Mirror - Dylan at Newport” nu a mai fost niciodată difuzat pînă acum. Martin Scorsese a inclus în documentarul său “No Direction Home” din 2005 imagini de la festivalurile de la Newport, inclusiv momentul în care Bob Dylan a interpretat “Mr. Tambourine Man” la un atelier de compoziţie.

Separat, o biografie a lui Bob Dylan în regia lui Todd Haynes, intitulată “I\'m Not There”, va avea premiera mondială la Festivalul de Film de la Veneţia în cursul acestei săptămîni. Filmul va avea premiera în luna noiembrie.