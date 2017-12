Campanie de reciclare a aluminiului

În perioadele 17 - 22 iulie, la Costineşti, şi 3 - 5 august, la Mamaia, va avea loc, pentru al treilea an consecutiv, Recycling Fest - Maratonul EveryCanCounts. Vara asta, fiecare doză reciclată contează! Sub sloganul ”Tu reciclezi, noi te premiem!”, în schimbul a 20 de doze goale, organizatorii vor oferi una plină de bere, băutură răcoritoare sau energizant. În România, aproximativ una din trei doze din aluminiu este reciclată, ceea ce reprezintă un total de 30% din dozele introduse pe piaţă. Evenimentul doreşte să responsabilizeze turiştii aflaţi în vacanţă pe litoral prin acţiuni de conştientizare a beneficiilor pe care reciclarea dozelor din aluminiu le are asupra mediului în care trăim şi asupra îmbunătăţirii calităţii vieţii. EveryCanCounts este varianta românească a programului preluat din Anglia şi se adresează celor care acţionează responsabil faţă de mediul înconjurător şi calitatea vieţii, prin acţiuni de conştientizare la nivelul organizaţiilor şi comunităţilor, “actorilor” implicaţi direct sau indirect în managementul deşeurilor şi, nu în ultimul rând, populaţiei în ansamblu. (R.N.)