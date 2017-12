Campanie de testare pentru depistarea hepatitei C

Alianţa Pacienţilor Cronici din România (APCR), împreună cu Institutul de Boli Infecţioase \"Matei Balş\", a lansat ieri o campanie de testare pentru depistarea infecţiei cu virusul hepatitei C. 50.000 de teste gratuite vor fi puse la dispoziţia celor interesaţi prin intermediul Institutului Naţional de Boli Infecţioase \"Matei Balş\" şi a celor peste 70 de laboratoare Bioclinica şi partenere din toată ţara. Preşedintele APCR, Cezar Irimia, a precizat că persoanele care doresc să se testeze trebuie doar să se adreseze laboratorului Institutului de Boli Infecţioase \"Matei Balş\" sau celui mai apropiat laborator Bioclinica, solicitând testul gratuit de depistare a hepatitei C. „Este important să vorbim despre hepatita C pentru că România ocupă locul 1 în Europa ca număr total de cazuri, conform datelor de prevalenţă raportate de OMS, şi locul 4 ca rată a mortalităţii cauzate de afecţiunile hepatice mai exact 44,5 decese la suta de mii de locuitori, în condiţiile în care media europeană este de 15 decese la suta de mii de locuitori. La noi în ţară se află aproape 10 la sută din cele 12 milioane de persoane care se presupune că sunt infectate cu virusul hepatitei C din întreaga Europă”, a spus Cezar Irimia. Managerul Institutului Naţional de Boli Infecţioase \"Matei Balş\", prof. dr. Adrian Streinu-Cercel, a subliniat că această campanie de testare este foarte importantă pentru că în prezent există alternativa vindecării în cazul acestei infecţii cu virus C şi ca atare şi şansa prevenirii cirozei hepatice şi cancerului hepatic produse de acest virus. „Campania are ca scop depistarea precoce a infecţiei cu virusul hepatitei C, având în vedere că hepatitele virale cronice au un impact deosebit asupra stării de sănătate a populaţiei, în special pe termen mediu şi lung şi asta din cauza consecinţelor pe care le au dacă rămân netratate: ciroza hepatică şi cancerul hepatic. Pentru a preveni aceste consecinţe este esenţial să diagnosticăm cât mai devreme şi să tratăm corect şi la timp hepatita cronică C”, a subliniat prof. dr. Streinu-Cercel. El a spus că incidenţa cu virusul hepatitei C este de 3,4% în populaţie, un procent de 80% din cei confruntaţi cu virusul C dezvoltă infecţia cronică şi numai 20% se vindecă spontan. Tripla terapie, tratamentul de care se dispune în prezent, are rezultate foarte bune. Terapia se aplică în funcţie de profilul genetic care se determină, a explicat medicul. El a mai subliniat că se estimează că există cam 800.000 - 1.000.000 de posibili pacienţi infectaţi. Prof. dr. Adrian Streinu-Cercel a evidenţiat că infecţia cu virus C începe să îşi facă prezenţa şi la copii, având cazuri la copii de 3-5 ani cu transmitere de la mamă. Pentru aceştia se face un anumit tip de tratament şi trebuie foarte bine monitorizaţi. Testul pentru hepatită C costă între 25-30 de lei. Hepatita C se transmite prin folosirea în comun a seringilor de către utilizatorii de droguri, transmitere prin hemodializă, tatuaje, piercing, utilizarea în comun a obiectelor de igienă personală - periuţă de dinţi, aparate de ras, forfecuţe, unghiere şi transmitere sexuală.