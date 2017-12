Campanie de vaccinare la Constanţa

Peste 30 de state, printre care se numără şi România, şi-au anunţat participarea la Săptămîna Europeană a Imunizării (21-27 aprilie) iniţiată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii. În această săptămînă, sub sloganul “Să prevenim, să protejăm, să ne vaccinăm”, în România, se va desfăşura o campanie de conştientizare a importanţei vaccinării copiilor şi a respectării dreptului fiecărui copil la vaccinare. Campania se adresează, în special, grupurilor sociale defavorizate şi este realizată de Institutul de Sănătate Publică Bucureşti, sub coordonarea Ministerului Sănătăţii. “Scopul acestei campanii este creşterea numărului de copii vaccinaţi, în special a celor sub 3 ani. La nivelul judeţului Constanţa, medicii epidemiologi din municipiu, din Mangalia şi Medgidia împreună cu mediatorii sanitari şi reprezentanţii Crucii Roşii vor încerca să convingă cît mai multe persoane că vaccinarea este extrem de importantă. Astăzi (ieri - n.r.) ne-am întîlnit cu medicii de familie şi cu mediatorii sanitari, iar miercuri vom merge la Cuza-Vodă unde vom vaccina copiii care nu au fost imunizaţi. Sînt în jur de 25 de copii”, a declarat directorul adjunct al Autorităţii de Sănătate Publică (ASP), dr. Mihaela Dinisov. Reprezentanţii ASP susţin că imunizarea este extrem de importantă, vaccinurile din calendarul naţional de imunizare salvînd vieţile celor mici şi prevenind eventualele epidemii. “Nu am uitat epidemia de rujeolă din 2005, cînd mulţi copii s-au îmbolnăvit. Trebuie să prevenim astfel de incidente. Acea epidemie a fost un semnal de alarmă pentru noi. Deşi 95% dintre copiii din judeţ sînt vaccinaţi, au existat comunităţi unde cei mici nu au fost imunizaţi”, a declarat dr. Dinisov. Calendarul naţional de vaccinare a sugarilor şi copiilor cuprinde vaccinul împotriva hepatitei B, care se administrează în primele 24 de ore de la naşterea fătului. Cînd bebeluşul are între patru şi şapte zile, i se administrează vaccinul antituberculos. Medicii spun că aceste două vaccinuri se fac în maternitate, restul urmînd să fie administrate de medicul de familie. Cînd copilul are două luni, trebuie să îi fie administrate vaccinurile împotriva difteriei, tetanosului, tusei convulsive, hepatitei B şi poliomielitei, cînd are patru luni, face vaccinul împotriva difteriei, tetanosului, tusei convulsive şi poliomielitei. Cînd copilul împlineşte şase luni, trebuie să fie vaccinat împotriva difteriei, tetanosului, tusei convulsive, hepatitei B şi poliomielitei. La vîrsta de un an, se repetă vaccinurile împotriva difteriei, tetanosului, tusei convulsive şi poliomielitei. Între 12 şi 15 luni, copilul este imunizat împotriva rujeolei, rubeolei şi oreionului, iar cînd are între 30 şi 35 de luni trebuie să i se administreze vaccinurile împotriva difteriei, tetanosului şi tusei convulsive. “De mulţi ani, în România, aceste vaccinuri sînt obligatorii şi am constatat că morbiditatea a scăzut foarte mult. Din 1993 nu s-a mai înregistrat niciun caz de difterie, tetanosul apare foarte rar, iar în ultimii ani nu am înregistrat niciun caz de tuse convulsivă. Poliomielita a fost eradicată din România şi din mai toate statele din Europa. De asemenea, cazurile de haptita B sînt foarte puţine. Singurul vaccin care nu este la fel de eficient ca celelalte este cel împotriva tuberculozei, iar cercetătorii din toată lumea încearcă să găsească o formulă mai puternică”, a declarat dr. Dinisov.