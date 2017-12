Campanie despre bolile transmise de ţânţari şi rozătoare

Ministerul Sănătăţii a marcat, ieri, Ziua Mondială a Sănătăţii prin intermediul unei campanii ce are ca temă bolile transmise prin vectori, având sloganul “Entităţi mici, pericol mare!”. “Ziua Mondială a Sănătăţii se celebrează în fiecare an, în 7 aprilie, pentru a marca întemeierea Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), în 1948, şi reprezintă o oportunitate pentru locuitorii din orice comunitate să se implice în activităţi care pot duce la o stare de sănătate mai bună. În acest an, tema campaniei este reprezentată de bolile transmise prin vectori. Scopul acestei campanii este de a sensibiliza populaţia, profesioniştii din domeniul sănătăţii şi autorităţile publice în privinţa ameninţării pe care o reprezintă vectorii şi bolile transmise prin aceştia şi stimularea familiilor şi comunităţilor pentru a acţiona şi a se proteja. În România, campania de celebrare a Zilei Mondiale a Sănătăţii, având sloganul “Entităţi mici, pericol mare!”, este coordonată de Ministerul Sănătăţii prin Institutul Naţional de Sănătate Publică”, potrivit Ministerului Sănătăţii (MS). Vectorii sunt organisme (cel mai frecvent artropode - ţânţarii, muştele, gândacii, căpuşele, dar şi animale - rozătoarele) care pot transmite boli grave de la o gazdă la alta şi dintr-un loc în altul. Aceştia ne pot pune sănătatea în pericol atât acasă, cât şi atunci când călătorim. Deoarece bolile transmise prin vectori încep să se răspândească dincolo de graniţele tradiţionale, acţiunile întreprinse trebuie să fie extinse şi în afara ţărilor în care aceste boli apar în prezent. Bolile transmise prin vectori sunt afecţiuni cauzate de aceşti agenţi patogeni (virusuri, bacterii, rickettsii, paraziţi) la populaţiile umane şi sunt răspunzătoare pentru 17% din povara globală estimată pentru toate bolile infecţioase. Boala transmisă prin vectori cu cea mai mare mortalitate, malaria, a cauzat în 2010 cel puţin 660.000 de decese. În România, în anul 2011 s-au înregistrat 40 de cazuri de malarie, iar în 2012 au fost notificate 32 cazuri confirmate, toate de import. Totuşi, boala transmisă prin vectori cu cea mai mare creştere în lume este febra galbenă, cu o creştere de 30 de ori a incidenţei în ultimii 50 de ani. În prezent, 40% din populaţia lumii este ameninţată de febra galbenă. În 2012, o izbucnire epidemică din insulele Madeira (Portugalia) s-a soldat cu peste 2.000 de îmbolnăviri şi identificarea a 80 de cazuri de import în alte zece ţări europene. În România s-au raportat două cazuri confirmate în 2011 şi trei cazuri în 2012 (călători în Thailanda şi Madeira).