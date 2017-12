Campanie: „Donează o şansă la viaţă pentru Rareș!“

Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice (RNDVCSH) va organiza, în Constanța și în Tulcea, Campania „Donează o şansă la viaţă, pentru Rareș!”, sâmbătă, 4 februarie, și duminică, 5 februarie. ”Rareș Popescu, un băiețel de doi ani și jumătate din Constanța, a fost diagnosticat în urmă cu un an și jumătate cu leucemie mielomonocitară cronică juvenilă, o formă de leucemie rară și agresivă. În urmă cu un an a avut loc transplantul medular cu celule de la tată, dar, din păcate, nu a avut succes. Pentru a supraviețui, Rareș are nevoie urgent de un donator neînrudit de celule stem hematopoietice compatibil cu el, pentru al doilea transplant”, potrivit directorului general al RNDVCSH, dr. Aurora Dragomirişteanu, citată într-un comunicat. Toți cei care vor să îl ajute pe Rareș trebuie să știe că acțiunea se va desfășura în 4 februarie, în municipiul Constanța și municipiul Tulcea, iar în 5 februarie în satul natal al lui Rareș, Beidaud, județul Tulcea. Pentru informare, consiliere şi recoltarea probelor de sânge pentru testele necesare înscrierii în Registru, se va deplasa o echipă coordonată RNDVCSH formată din medici și asistente medicale de la Centrul de Transfuzie Sanguină București, Spitalul de Urgenţă Floreasca, Centrul de Transfuzie Sanguină Galați și Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Constanța.

IATĂ LOCAȚIILE RNDVCSH a pus la dispoziție toate datele necesare pentru toți doritorii. Astfel, campania se va desfășura în următoarele locații: Constanța, la Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Constanța (lângă Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța), strada Nicolae Iorga nr. 85, sâmbătă 4 februarie, în intervalul orar 10.00 - 15.00, cu posibilitatea de prelungire a programului în funcție de numărul persoanelor prezente. Persoana de contact echipa medicală: as. șef Nicea Eliza, telefon 0241.616.035. Persoana de contact familie Popescu Sorin, telefon 0758.708.007; Tulcea, la Restaurant “Marinarul”, strada Spitalului nr. 34, sâmbătă, 4 februarie, în intervalul orar 9.00 - 15.00, cu posibilitatea de prelungire a programului în funcție de numărul persoanelor prezente. Persoana de contact echipa medicală Stoichicescu Camelia, telefon 0722.460515. Persoana de contact familie Vărneanu Ionela, telefon 0752.344098; localitatea Beidaud, județul Tulcea, la Școala Gimnazială Beidaud, strada Primăriei nr. 19, duminică, 5 februarie, în intervalul orar 10.00 - 15.00, cu posibilitatea de prelungire a programului în funcție de numărul persoanelor prezente. Persoana de contact echipa medicală dr. Neagu Florianda, telefon 0723.571283. Persoana de contact familie Popescu Dumitru, telefon 0723.560240. Activitatea se va desfășura în afara programului de lucru, informează directorul general al RNDVCSH, dr. Dragomirişteanu.