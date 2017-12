Campanie europeană de promovare a Mangaliei

Primăria Mangalia a lansat ieri o nouă campanie de promovare a oraşului. Caravana “Alege Mangalia - Miss Diaspora 2006“ a plecat din nou spre ţările din vestul Europei, pe traseul: Linz (Austria) - 19 mai, Brescia (Italia) – 20 mai, Torino (Italia) - 21 mai, Stuttgart (Germania) - 24 mai, Bruxelles (Belgia) - 25 mai, Koln (Germania) - 26 mai, Berlin (Germania) - 28 mai. Oferta turistică a municipiului Mangalia va fi prezentată în aceste oraşe în cadrul unor spectacole susţinute de Maria Dragomiroiu, Gabriel Cotabiţă, formaţia Trident, Romică Ţociu şi Cornel Palade. Caravana are două scopuri: de a selecta participantele la concursul “Miss Diaspora“ - ediţia a V-a şi de a promova turismul din zona Mangalia, prin distribuirea de pliante informative şi carduri cu facilităţi “Eu am ales Mangalia“. Cardurile vor fi distribuite în cadrul fiecărui spectacol şi sînt oferite de Primăria Municipiului Mangalia. Prin tragere la sorţi, la fiecare spectacol se va oferi o vacanţă gratuită pentru două persoane la Mangalia, în perioada Festivalului “Callatis“ 2006. După campania lansată în anul 2003 cu promoţia “Eu sunt prietenul Mangaliei“ şi programul “Alege Mangalia“, din 2004, administraţia locală de la Mangalia a organizat, anul trecut, turneul european “Hai Acasă!“. Iniţiativa s-a bucurat de un succes deosebit printre românii din diaspora, astfel că, în acest an, continuă această campanie de colaborare cu românii de peste hotare. Delegaţia este formată din reprezentanţi ai Primăriei, Serviciului de cultură şi sport, “Aldaco Film“ (producătorul Festivalului “Callatis“).