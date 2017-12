O campanie gratuită pentru depistarea persoanelor cu risc de osteoporoză, prin intermediul determinărilor de osteodensitometrie, a fost lansată cu ocazia Zilei Mondiale a Osteoporozei, în cadrul platformei \"Împreună pentru viaţă, sănătate prin cunoaştere\" şi în parteneriat cu reţeaua de farmacii Sensiblu. La nivel naţional, campania se va desfăşura în perioada 24 septembrie - 22 octombrie în farmaciile Sensiblu din Bucureşti şi din alte 21 de oraşe din ţară, printre care şi Constanţa. Determinările de osteodensitometrie din farmaciile Sensiblu se realizează în baza trimiterii de la medicul de familie şi a programării prealabile. \"În cadrul campaniilor de screening şi prevenire a osteoporozei derulate în farmaciile Sensiblu în anii anteriori, au fost diagnosticate câteva mii de persoane care sufereau de această afecţiune. Prin această campanie dorim să le reamintim pacienţilor noştri că este mai uşor să previi decât să tratezi, iar acolo unde este cazul să îi ajutăm să adopte tratamentul necesar din timp, înainte ca osteoporoza să le afecteze calitatea vieţii\", a declarat Dan Nicolescu, Marketing Director Sensiblu. Potrivit Fundaţiei Internaţionale de Osteoporoză (IOF), în România, prevalenţa osteoporozei postmenopauză este estimată la 11,5% - ceea ce înseamnă că una din trei femei din România suferă de osteoporoză sau afecţiuni osteopenice după vârsta de 55 de ani. \'\'Acesta a fost unul dintre motivele pentru care, alături de partenerii noştri, am venit în sprijinul populaţiei cu o campanie gratuită de testare pentru a diagnostica la timp această afecţiune şi a evita apariţia fracturilor\'\', a subliniat Florentin Scarlat, Policy and Communication Director MSD România. Osteoporoza, o boală a oaselor, fără simptome, care apare mai ales la femeile care au ajuns la menopauză, este definită în principal printr-o densitate minerală redusă la nivel osos, care duce, în timp, la o porozitate crescută a oaselor şi, implicit, la risc crescut de fractură. Cea mai frecventă complicaţie asociată acestei boli este fractura de şold, care apare mai ales la femeile postmenopauză, cu un impact puternic asupra calităţii vieţii acestora. Numărul estimat de fracturi de şold în 2009, în România, era de 18.400. Majoritatea pacienţilor cu osteoporoză nu beneficiază de o abordare terapeutică adecvată. Osteoporoza determină, în întreaga lume, peste 8,9 milioane de fracturi în fiecare an, ceea ce înseamnă o fractură osteoporotică la fiecare trei secunde. De asemenea, osteoporoza afectează 200 de milioane de femei din întreaga lume. La nivel mondial, una din trei femei şi unul din cinci bărbaţi de peste 50 de ani suferă de o afecţiune osteoporotică. Ziua Mondială a Osteoporozei este marcată anual pe 20 octombrie.