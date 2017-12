Campanie împotriva celor 20 de ferme de blană din România

Fundaţia pentru protecţia animalelor Vier Pfoten a lansat o campanie pentru interzicerea celor aproape 20 de ferme de blană din România. Campania se desfăşoară la nivel internaţional sub sloganul „Crimă pentru Lux!” şi are drept scop interzicerea fermelor de blană pe teritoriul Europei. Potrivit fundaţiei, în România există în prezent aproape 20 de ferme de blană, unde sînt crescute chinchilla, nurci şi vulpi, cele mai multe dintre ele avînd anual peste 15.000 de animale. Astfel, în România, campania are două direcţii principale de acţiune: una informativă, adresată opiniei publice, şi una de lobby, adresată instituţiilor răspunzătoare de situaţia animalelor din fermele de blană. „Dorim să informăm opinia publică despre suferinţa care se ascunde în spatele hainelor şi accesoriilor de blană. Considerăm că, în secolul XXI, astfel de practici nu pot fi justificate din punct de vedere etic şi de aceea cerem interzicerea fermelor de blană şi în România. Există deja numeroase ţări în Europa precum Bulgaria, Austria sau Marea Britanie care au acţionat deja în acest sens şi credem că e timpul ca şi România să le urmeze exemplul”, spun reprezentanţii Vier Pfoten România. Campania destinată opiniei publice are ca scop informarea cetăţenilor în privinţa condiţiilor crude în care sînt crescute animalele pentru blană şi asupra faptului că uciderea lor pentru articole de lux nu poate fi justificată din punct de vedere etic. Astfel, cetăţenilor le vor fi puse la dispoziţie o serie materiale informative. În plus, vor fi mai multe concursuri, printre care şi concursul internaţional de design „Design Against Fur, organizat de Fur Free Alliance, care informează despre suferinţa provocată animalelor exploatate pentru blană. Susţinătorii campaniei pot semna o petiţie care cere interzicerea fermelor de blană, document ce va fi folosit în etapa de lobby a campaniei, în negocierile cu instituţiile responsabile de animalele din ferme pentru a introducere o legislaţie care să interzică astfel de investiţii. În întreaga lume, inclusiv în România, sînt crescute şi ucise anual pentru blană peste 40 de milioane de nurci şi 6,5 milioane de vulpi în condiţii foarte crude. Aceasta înseamnă că două animale mor în fiecare secundă pentru articole considerate la modă. În România, pentru că legea nu garantează protecţie suficientă, aceste animale sînt crescute în condiţii improprii şi ucise cu o cruzime inimaginabilă. Fiecare nurcă îşi petrece toată viaţa într-o cuşcă de 30 pe 70 de centimetri, în care este plasată o cutie pentru locuit cam de mărimea unei cutii pentru pantofi. Cel mai adesea însă, acest spaţiu este împărţit de două, trei, chiar şi de patru animale. Cuştile sînt agăţate la o jumătate de metru deasupra pămîntului în şiruri lungi, pentru ca excrementele şi urina să se scurgă din cuşcă astfel încît blana să nu le fie murdărită. În aceste condiţii, animalele sînt expuse încontinuu unui miros insuportabil. Căţăratul, vînatul, înotul sau săpatul unei vizuini, în cazul vulpilor, sînt imposibile în aceste condiţii. Din această cauză, majoritatea animalelor ţinute în fermele de blană suferă tulburări grave precum automutilarea, canibalismul şi stereotipia - repetarea automată a aceloraşi gesturi.