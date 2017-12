Campanie în favoarea organismelor modificate genetic

Primăvara ofensivei susţinătorilor autohtoni ai organismelor modificate genetic continuă. În afară de vocea ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Valeriu Tabără, care, conform unor cablograme Wikileaks, a promis americanilor că până în 2012 vom cultiva soia modificată genetic, a cărei licenţă probabil le-o vom plăti tot lor, şi a unor reprezentanţi ai mediului academic agricol, se ridică acum, pe plan intern, şi vocea unui lider patronal. În ţara în care protestele patronatelor şi sindicatelor sunt ca şi inexistente, o intervenţie în sprijinul unei politici ministeriale din partea preşedintelui Patronatul Român din Industria de Morărit, Panificaţie şi Produse Făinoase, Aurel Popescu, nu este deloc surprinzătoare. \"Organismele modificate genetic, după părerea mea, sunt singura alternativă. Aţi văzut că au apărut, în ultimii ani, şi aceste plante care merg la biocombustibili şi iată ce s-a întâmplat în 2010. De 40 de ani nu a mai fost înregistrată o asemenea creştere de preţuri la cereale cum a fost în 2010-2011. Am înregistrat creşterea preţului la grâu de la 120 de euro per tonă la 340 de euro per tonă în nici şase luni de zile\", a declarat Aurel Popescu. El continuat să-şi dea cu părerea, elogiind superioritatea agricolă a OMG-urilor atât de criticate de o bună parte a comunităţii ştiinţifice pentru insuficienta studiere a efectelor lor asupra omului: “Asupra solului au numai efect pozitiv, după părerea mea. Sunt culturi extrem de bune, din punct de vedere al îngrăşămintelor. Mai avem şi alte beneficii ale OMG-urilor. Rezistenţa la boli, producţia mai mare la hectar şi curăţirea terenului. În plus, este nevoie de o tehnologie mai simplă decât la organismele nemodificate genetic”. Mai mult ca sigur, ofensiva declanşată pe toate fronturile va avea succes, iar românii vor mai fi supuşi încă unui experiment, alimentaţie şi pe bază de OMG-uri produse intern.