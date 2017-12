Campanie pentru combaterea alcoolismului, în Rusia

Un deceniu de abstinenţă. Autorităţile ruse intenţionează să scadă la jumătate consumul de alcool în rândul populaţiei, prin promovarea unei campanii ce va dura zece ani, potrivit Concepţiei de Combatere a Alcoolismului semnată de premierul rus, Vladimir Putin. Acesta a adoptat un proiect de lege ce presupune înjumătăţirea consumului de băuturi alcoolice până în anul 2020 şi lichidarea totală a pieţei de produse alcoolice contrafăcute. Autorii Concepţiei susţin că dacă în Rusia aniilor 1914-1917, în comparaţie cu Europa, se înregistra cel mai mic consum de băuturi alcoolice, şi anume de 0,83 litri de persoană pe an, la mijlocul anilor \'70 a început o creştere considerabilă a consumului de alcool. La începutul anilor \'90, consumul anual a fost de 5,4 litri, iar în 2008, acesta a crescut până la 10 litri, adică de 1,8 ori. În prezent, potrivit calculelor autorilor proiectului de lege, fiecare rus consumă 18 litri de alcool pur pe an. Guvernul rus intenţionează să combată alcoolismul prin promovarea activă a modului sănătos de viaţă, promovarea unei campanii împotriva alcoolismului, controlul preţurilor minime la băuturile tari şi combaterea produselor contrafăcute.

Proces în două etape. Această campanie va dura zece ani şi va fi împărţită în două etape. Astfel, între anii 2010-2012 este prevăzută scăderea nivelului de consum al produselor alcoolice cu circa 15% de persoană. Apoi, în perioada 2013-2020, autorităţile vor proceda la lichidarea pieţei ilegale de alcool şi scăderea nivelului de consum al produselor alcoolice în proporţie de circa 55% de peroană. Potrivit unui raport oficial rus, dat publicităţii în luna iunie, abuzul de băuturi alcoolice provoacă moartea a 500.000 de persoane anual în Rusia şi reduce speranţa de viaţă a populaţiei, care este mai mică decât cea a unor ţări sărace, precum Bangladesh sau Honduras.

O problemă complexă. Experţii consideră că autorităţile ruse se confruntă cu o problemă dificilă. Co-preşedintele coaliţiei pentru controlul alcoolului, Daria Halturina, afirmă că lichidarea totală a pieţei produselor ilegale este imposibilă întrucât acestea există în toate ţările. La rândul său, şeful Centrului de cercetare a pieţei federale şi regionale de alcool, Vadim Drobiz, consideră că succesul sau insuccesul acestei campanii depinde de politica socio-economică a Guvernului rus, de nivelul veniturilor şi al calităţii vieţii populaţiei. Expertul declară că 75 de milioane dintre cetăţenii ruşi consumă circa 11 litri de alcool pe an şi aceştia şi-ar putea micşora consumul cu unul sau doi litri. În acelaşi timp, mai sunt şi alte 25 de milioane de oameni al căror venit lunar nu depăşeşte 5.000 de ruble (circa 118 euro), care consumă până la 40 de litri pe an alcool contrafăcut. Şi publicaţiile ruseşti atrag atenţia că una dintre prevederile documentului presupune interzicerea reclamei voalate la alcool. În particular, este vorba de interzicerea scenelor în care se consumă alcool în filme. Nu este clar dacă această interdicţie, ca şi în timpul campaniei lui Gorbaciov de combatere a consumului de alcool, va fi valabilă şi pentru filmele străine. În Rusia s-au mai desfăşurat campanii de combatere a consumului de alcool, în 1914, 1958, 1972 şi 1985. Însă, niciuna dintre aceste campanii nu a scăzut consumul de alcool în rândul populaţiei.