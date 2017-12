Campanie pentru protejarea biodiversităţii

Comisia Europeană a lansat, ieri, în România şi alte cinci state europene, campania de informare pe tema biodiversităţii, care are ca mesaj principal „Contăm unii pe alţii” şi care urmăreşte educarea populaţiei. Campania urmăreşte, într-o primă fază, informarea cetăţenilor cu privire la ce înseamnă biodiversitatea şi care sunt riscurile diminuării acesteia. Conform unor studii recente, România se numără printre ţările cu un grad scăzut de informare în privinţa biodiversităţii. Potrivit unor studii, peste jumătate din populaţia României nu a auzit termenul de „biodiversitate”, doar unul din cinci români întrebaţi fiind în stare să explice termenul. În plus, majoritatea românilor nu cred în consecinţele directe pe care deteriorarea biodiversităţii le poate avea asupra vieţii lor. La nivel european, potrivit studiului „Atitudini faţă de biodiversitate”, numai 28% dintre europeni au declarat că ştiu ce înseamnă „biodiversitate”, în timp ce 28% dintre cei chestionaţi au auzit de biodiversitate, dar nu îi cunosc semnificaţia. Campania are un buget de cinci milioane de euro pentru Europa şi este lansată în şase ţări europene: Spania, Italia, Olanda, România, Bulgaria şi Polonia. Liviu Mihaiu, unul dintre ambasadorii mişcării de protejare a mediului în România, a atras atenţia asupra faptului că, în prezent, pe Terra există nouă sisteme care asigură supravieţuirea planetei, dintre care şase sunt bolnave, printre acestea aflându-se şi biodiversitatea. El a mai scos în evidenţă că cea mai mare luptă în apărarea biodiversităţii este dusă, în România, de societatea civilă. La nivel european, una din şase specii de mamifere sunt în pericol de extincţie.