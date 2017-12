Campanie umanitară de succes

Asociația “Salvează o inimă” a derulat, în perioada 11 - 18 august 2014, campania umanitară ”Împreună pentru o inimioară de copil”, menită s-o salveze pe Larisa Stancu, de trei ani, care suferă de o boală cumplită ce i-a afectat inima încă de la naștere. Grație sumei de peste 12.000 de lei donate în timp-record de românii din țară, dar și din diaspora, Larisa și mama ei au putut merge la Clinica din Bad Oeynhausen (Germania) pentru un control și un tratament care o vor face bine pe micuță. “Ne bucurăm foarte mult când reușim să salvăm un copil. Nu am fi reușit s-o salvăm pe Larisa fără ajutorul vostru și vă suntem extrem de recunoscători pentru sensibilitatea și generozitatea de care ați dat dovadă. Este un semn bun de la Dumnezeu, iar în ultima perioadă am constatat că oamenii devin din ce în ce mai buni și atenți pentru soarta semenilor lor”, a declarat președintele Asociației “Salvează o inimă” și organizatorul campaniei umanitare “Împreună pentru o inimioară de copil!”, Vlad Plăcintă. Întoarsă cu bine în țară, mama Larisei a ținută să mulțumească din tot sufletul tuturor persoanelor care au făcut ca această minune să se înfăptuiască. “Este o minune! Le mulțumim din tot sufletul tuturor pentru bunătatea și sensibilitatea de care au dat dovadă. Sunt cu atât mai emoționată sunt cu cât oameni care nu ne-au văzut niciodată m-au sunat și mi-au zis că vor să-mi salveze fetița. Sunteți minunați și Dumnezeu să vă binecuvânteze!”, a spus mama Larisei.