Campanie umanitară pentru ajutorarea copiilor cu Sindrom Down

"Există un drum către o viaţă normală" este titlul unei campanii de colectare de fonduri pentru copiii diagnosticaţi cu Sindrom Down, lansată de Compania Naţională Poşta Română. În aproape 3.000 de subunităţi poştale din întreaga ţară au fost puse în vînzare brăţări de silicon, inscripţionate cu sloganul campaniei, prezenţa acestora în reţeaua poştală fiind semnalată prin intermediul afişelor. Preţul unei brăţări este de 5 lei, iar banii colectaţi, în jur de 180.000 de lei, vor fi donaţi Asociaţiei Caritas Bucureşti, membru fondator al Federaţiei "Reţeaua Organizaţiilor Sindrom Down din România" (FAROSDR), pentru construirea în Bucureşti a unui Complex Social de Servicii pentru Persoanele cu Dizabilităţi. Complexul va cuprinde centre de recuperare, de creştere a gradului de autonomie, de pregătire şi de integrare profesională a persoanelor cu Sindrom Down, dar şi asistenţă socială, informare şi consiliere psihologică şi juridică pentru familiile acestora, indiferent de localitatea de domiciliu. Pînă în prezent, Asociaţia Caritas Bucureşti a reuşit să strîngă suma de 300.000 de euro de la partenerii în proiect, Fratello Mio (Italia, Milano) şi RENOVABIS (Germania, Freising), costurile finale pentru darea în folosinţă a complexului fiind de 670.000 de euro. Campania îşi propune să mărească şansele de reuşită ale copiilor bolnavi de Sindrom Down, să informeze şi să sensibilizeze opinia publică faţă de problema lor. Scopul final este acela de a creşte gradul de acceptare socială şi de a reduce riscul de izolare şi de abandon faţă de această categorie de persoane cu handicap.

Sindromul Down este o afecţiune înnăscută, prezentă la copil încă din momentul conceperii, fiind cauzată de prezenţa unui cromozom suplimentar. Această anomalie genetică, numită şi Trisomia 21, determină, în general, afecţiuni ale tuturor organelor şi este asociată cu retardul mintal. Specialiştii consideră că, dintre toate afecţiunile mintale care pot restrînge sau anula accesul la viaţa socială, sindromul Down oferă cele mai multe şanse de recuperare. Nu există vindecare, există doar şansa atingerii potenţialului maxim personal prin asistenţă de specialitate. Medicamentele cele mai importante sînt dragostea, educaţia, îngrijirea atentă şi permanentă de la cea mai fragedă vîrstă. Conform statisticilor, la 800 de nou născuţi, apare un caz cu sindromul Down ceea ce înseamnă că în România suferă de acest sindrom 25.000 de persoane.