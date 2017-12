Campanie-şoc împotriva băuturilor îndulcite

Pentru a lupta împotriva obezităţii, statul american New York a realizat un spot publicitar prin care îşi avertizează cetăţenii asupra pericolului reprezentat de băuturile carbogazoase soft ori de cele îndulcite. În SUA, obezitatea este o problemă majoră de sănătate publică, iar orice gest menit să atenţioneze asupra unei alimentaţii deficitare, ce aduce cu sine kilograme în plus, este binevenit. Iniţiativa statului New York de a lupta împotriva obezităţii constă într-un spot publicitar în care un tânăr american deschide o cutie din care se revarsă o băutura clisoasă, asemănătoare gălbenuşului de ou. Imaginile, care aproape ca provoacă greaţă, sunt menite să atragă atenţia consumatorilor asupra pericolului reprezentat de băuturile îndulcite sau carbogazoase soft, care, pe lângă obezitate, pot creşte şi riscul de cancer la pancreas. ”O cutie de suc acidulat băută zilnic vă îngraşă cu 4,5 kilograme pe an. Nu mai consumaţi băuturi carbogazoase sau îndulcite, mai degrabă beţi apă, apă minerală sau lapte!”, este mesajul acestei campanii-şoc!