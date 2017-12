Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) continuă în acest an programele de împădurire demarate încă din 2009. Statisticile arătau că judeţul Constanţa se afla pe ultimul loc la nivel naţional în ceea ce priveşte gradul de împădurire. Situaţia dramatică a fost de nenumărate ori semnalată de autorităţile judeţene la nivel guvernamental, însă nu s-au primit decât promisiuni. În aceste condiţii, conducerea CJC a decis că trebuie să demareze proiectele de împădurire, emiţând în acest sens o serie de hotărâri aprobate de toţi consilierii judeţeni. Aşa au apărut programele de creare a perdelelor forestiere, a perdelelor de protecţie a drumurilor judeţene, de împădurire a terenurilor degradate, de înfiinţare a pepinierelor sau de reînfiinţare a livezilor. “Sunt proiecte la care au achiesat foarte mulţi primari. Dacă la început mulţi dintre ei au fost sceptici în ceea ce priveşte reuşita, după un an au realizat cât de benefice sunt aceste programe şi au venit la noi cu solicitări şi chiar cu terenuri pe care să se planteze pomi. 2009 a fost un an experimental, urmat de un an 2010 în care am reuşit plantarea de pomi pe zeci, chiar sute de hectare. Suntem încă departe de media naţională şi de aceea vom continua aceste programe şi în acest an. Aşteptăm cu nerăbdare să treacă iarna şi să intrăm în perioada în care să putem reîncepe plantările”, a declarat vicepreşedintele CJC Cristian Darie. El a precizat că, în ultima lună a anului 2010, la CJC au venit numeroase solicitări pentru furnizarea de puieţi de salcâm atât de la primari, dar şi de la persoane particulare. “Un lucru foarte important care l-am reuşit prin demararea acestor programe este acela că am reuşit să convingem privaţii că aceste perdele forestiere sunt benefice pentru culturi. Am fost solicitaţi de oameni care au terenuri private să plantăm atât salcâmi, cât şi pomi fructiferi. Noi sperăm să avem cât mai multe solicitări de acest gen”, a spus Darie.