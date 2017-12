Campaniile electorale vor fi făcute pe banii cetățenilor

01:51:19 / 18 Mai 2015

jurnalism

Titiene da-mi tu un exemplu de campanie pe care nu am finantato noi prostimea? Presedintele tau ales crezi ca aducea bani de acasa in campanie? Sau primarul tau ales dadea cotetele din cartierul lui vestit din averea lui. Stiu ca o sa stergi comnetariu. Asta denota ca am dreptate,...