Campingurile, preferate de străini din pasiune, iar de români, din motive financiare

În a doua jumătate a lunii Iulie se va afla, în România, la invitaţia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism (ANT), Ovidiu Iuliu Marian, reprezentantul “Kosmos Campingwijzer” din Belgia, Piet Lettinck, pentru verificarea anuală a campingurilor incluse în ghidul de promovare internaţional şi pentru a inspecta noile campinguri care doresc să fie menţionate în ediţia de anul acesta, valabilă pentru 2007. "Includerea României în acest ghid este o modalitate de promovare foarte eficientă în rîndul unei largi categorii de public din ţările zonei Benelux. Este bine cunoscută pasiunea străinilor pentru a călători cu autorulota, iar pentru ei, campingurile sînt esenţiale", a declarat Ovidiu Marian. În ediţia pentru acest an a ghidului de promovare internaţional "Kosmos Campingwijzer" au fost incluse 39 de campinguri româneşti, dintre care şapte aflate pe litoral, mai exact cinci în staţiunea Mamaia (Campingul Pescăresc, Campingul GPM, Campingul Popas III Mamaia, Campingul S-STIHLL şi Hanul Piraţilor) şi două în staţiunea Neptun (Campingul Zodiac Vest şi Campingul Elodie). Ţara noastră a fost inclusă în acest ghid încă din anul 2000, alături de ţări precum: Austria, Belgia, Elveţia, Germania, Danemarca, Franţa, Marea Britanie, Grecia, Italia, Norvegia etc. Publicaţia conţine informaţii despre fiecare ţară în parte, alături de descrierea amănunţită a dotărilor şi facilităţilor din fiecare camping. Pentru a putea fi incluse şi promovate de către ghidul "Kosmos Campingwijzer", campingurile trebuie să îndeplinească o serie de condiţii, printre care: să fie amenajate pe un teren cît mai plan, nivelat, care să permită o drenare rapidă a apelor pluviale. În campingurile de trei sau patru stele trebuie să fie asigurată apa curentă (minimum 60 de litri/zi, din care 20 de litri de apă caldă), iar în campingurile de una sau două stele, cantitatea de apa trebuie să fie de minimum 50 de litri/zi. În plus, grupurile sanitare trebuie amplasate central şi nu mai aproape de 20 de metri de cel mai apropiat spaţiu de cazare.

Campingurile sînt o alternativă şi pentru turiştii români care preferă cortul în schimbul unei camere de hotel sau care, pur şi simplu, nu au bani pentru a-şi asigura un sejur într-un hotel din staţiunile de pe litoral. Conform reprezentanţilor ANT, ca şi în cazul celorlalte unităţi de cazare, şi campingurilor li se acordă o clasificare, de această dată luîndu-se în calcul numărul de spaţii de cazare, suprafaţa şi serviciile oferite. Preţul practicat într-un camping de o stea este de 8-15 lei/persoană/zi, în schimbul acestei sume turiştii avînd acces liber la duşuri şi toaletă şi beneficiază de pază non-stop. În cazul în care au maşini, cei care aleg un camping de o stea trebuie să mai scoată din buzunar 5 lei/zi pentru parcare, iar pentru accesul la utilităţi se mai percepe o taxă de 2 lei/zi. Ca şi în cazul hotelurilor, o dată cu gradul de confort creşte şi tariful, iar cei care vor să înlocuiască cortul cu o căsuţă din lemn trebuie să plătească dublu. La un camping de trei stele ofertele sînt mult mai variate, turiştii putînd opta pentru casuţele cu două locuri pentru care trebuie să plătească 35-40 lei/zi sau cu trei locuri, unde tariful depăşeşte 50 lei/zi. Cel mai modern camping de pe litoral, care se bucură o mare notorietate în rîndul turiştilor, este Hanul Piraţilor din staţiunea Mamaia. Acesta este un bungalou care oferă un grad ridicat de confort turiştilor dispunînd de aer condiţionat, televizor şi frigider. Tarifele practicate aici pentru o noapte de cazare la vilă sînt, însă, comparabile cu cele pe care le veţi găsi la recepţia unui hotel de clasă superioară (210-420 lei/zi). Tot aici, turiştii care îşi instalează corturile sau vin cu rulota, se pot conecta la o sursă de energie electrică în schimbul unei taxe de 8 lei. Ca şi în cazul hotelurilor, şi campingurile sînt mult mai aglomerate în week-end-uri, cînd se înregistrează un aflux mare al celor care fug de căldura din apartamentele situate în marile oraşe şi se refugiază în natură.