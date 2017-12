Campioana, faţă în faţă cu o nou-promovată

În etapa a 9-a a Ligii Naţionale de handbal masculin, campioana HCM Constanţa întâlneşte astăzi, în deplasare, de la ora 16.30 (în direct la Digi Sport plus), formaţia CSM Bucureşti, care se află la al treilea an de existenţă şi doar la prima experienţă în prima ligă a handbalului românesc. Contactul cu LN pare să fie resimţit din plin, formaţia pregătită de Dragoş Dobrescu reuşind singurele puncte în etapa a 4-a, când a învins, pe teren propriu, echipa Poli Timişoara cu 34-28. Cu o singură excepţie, internaţionalul Iulian Stamate, echipa bucureşteană este formată din jucători tineri, de perspectivă, cei mai mulţi componenţi ai lotului având 22 de ani. În aceste condiţii, CSM nu poate emite, în mod normal, pretenţii în faţa pretendentelor la titlu, indiferent de dorinţa de afirmare a jucătorilor. Cu orgoliul rănit şi dornică de a cunoaşte din nou bucuria succesului, HCM abordează partida din postură de mare favorită. „În mod normal nu trebuie să avem probleme. Dacă vom aborda meciul aşa cum am făcut cu Reşiţa, atunci victoria ne va fi foarte accesibilă. Întâlnim o echipă tînără, care nu va avea nimic de pierdut şi îşi va juca şansa. Cu câteva excepţii, CSM Bucureşti este structurată pe foştii componenţi ai Centrului de Excelenţă de la Sighişoara. Sunt jucători tineri, care joacă în viteză, dar care şi greşesc mult din cauza lipsei de experienţă. Nu au un joc constant, dar au făcut şi partide bune, cu Steaua sau Bacău. Din păcate pentru ei, nu reuşesc să păstreze acelaşi nivel pe parcursul celor 60 de minute. În ceea ce ne priveşte, avem câteva probleme de efectiv, dar cei care vor intra în teren vor trebui să demonstreze că merită să fie în lotul HCM-ului“, a declarat antrenorul principal al formaţiei constănţene, Eden Hairi. Din delegaţia HCM-ului care a plecat, ieri, spre Bucureşti, fac parte 16 jucători, dintre care trei sunt portari. Nu au făcut deplasarea Mureşan, Toma şi Adzic, toţi accidentaţi. Locul lui Toma pe postul de extremă va fi luat de Sadoveac. În plus, portarul Mihai Popescu se confruntă şi el cu unele probleme medicale, dar a efectuat antrenamentul de ieri şi se speră să fie recuperat până la ora meciului.

Celelalte partide ale etapei se vor desfăşura după următorul program - vineri: UCM Reşiţa - Steaua Bucureşti (ora 17.00), HC Odorhei - Bucovina Suceava (ora 18.00, în direct la Digi Sport); sâmbătă: CSM Satu Mare - Pandurii Tg. Jiu (ora 11.00), Ştiinţa Bacău - CSM Oradea (ora 11.00), Minaur Baia Mare - U. Cluj (ora 16.00), Poli Timişoara - Dinamo Braşov (ora 17.00).

Clasament

1. HC Odorhei 8 7 0 1 261-221 14

2. Pandurii Tg. Jiu 8 7 0 1 239-219 14

3. UCM Reşiţa 8 6 1 1 263-227 13

4. Bucovina Suceava 8 6 0 2 248-213 12

5. HCM Constanţa 8 5 1 2 260-239 11

6. Universitatea Cluj 8 5 0 3 238-219 10

7. Ştiinţa Bacău 8 4 0 4 222-216 8

8. CSM Satu Mare 8 3 1 4 247-260 7

9. Minaur Baia Mare 8 3 1 4 211-238 7

10. Dinamo Braşov 8 2 1 5 220-239 5

11. Steaua Bucureşti 8 1 2 5 215-229 4

12. Poli Timişoara 8 2 0 6 222-247 4

13. CSM Bucureşti 8 1 0 7 241-275 2

14. CSM Oradea 8 0 1 7 212-257 1