Campioana HCM a sărbătorit în familie

Finalul fiecărui sezon îi găseşte pe jucătorii, antrenorii şi oficialii constănţeni de la Handbal Club Municipal sărbătorind cucerirea unui nou trofeu. A devenit deja o tradiţie ca HCM Constanţa să devină campioană naţională, fiind la al şaselea sezon consecutiv şi a noua oară în ultimii unsprezece ani, astfel că motive pentru a sărbători încheierea unui nou sezon sunt, cu siguranţă, destule.

Ediţia 2013-2014 a fost una specială pentru campioana României la handbal masculin, care, contrar multor aşteptări ale “specialiştilor”, a făcut performanţă şi în Europa. Chiar dacă lotul a fost alcătuit în marea sa majoritate din jucători autohtoni. La sărbătoarea clubului constănţean, organizată marţi seară, pe terasa restaurantului “Reyna”, au participat şi reprezentanţii galeriei, cei care s-au aflat alături de echipă în mai toate deplasările importante din ultimul an. A fost un nou moment în care cei prezenţi au depănat amintiri, dar au şi făcut planuri pentru viitor.

„Este un obicei al nostru de a sărbători finalul fiecărui sezon competiţional. Am sărbătorit puţin şi ne-am luat „la revedere“ înaintea vacanţei. Au lipsit doar cei care sunt convocaţi la lotul naţional. Aş vrea să fie o tradiţie şi să continuăm să câştigăm an de an trofee. A fost un an deosebit, mai ales şi prin prezenţa în Final Four-ul Cupei EHF. Sper ca, în continuare, iubitorii handbalului să vină alături de noi, precum şi alţi oameni cu posibilităţi. În timpul Cupelor Europene, un sprijin deosebit l-am avut şi de la Nicu Terzi”, a afirmat directorul executiv al campioanei României, Nurhan Ali.

„A fost un an foarte greu şi urmează o binemeritată vacanţă. HCM va rămâne HCM şi ne dorim să ne păstrăm linia din ultimii ani: cupă-campionat şi fazele superioare ale Cupelor Europene. Vrem ca şi la anul să ne întâlnim în aceeaşi atmosferă, pentru a sărbători noi succese”, a afirmat şi portarul Mihai Popescu. „Sunt foarte mulţumit că fac parte din echipa HCM. Atmosfera foarte bună creată de staff-ul tehnic şi jucători a dus la obţinerea acestor rezultate. Sezonul viitor vrem să jucăm şi mai bine şi să avem rezultate şi mai bune”, îşi doreşte şi interul stânga Branislav Angelovski.

L-AR DORI PE HUMET Plecarea interului dreapta Bogdan Criciotoiu ar putea fi acoperită prin readucerea la echipă a unui jucător care şi-a demonstrat deja valoarea în tricoul HCM-ului. „Humet este un jucător care nici acum nu ştiu de ce a plecat de la noi, ţinând cont de ceea ce a arătat. Voi încerca să fac tot posibilul să-l readuc la Constanţa. După o discuţie cu Nicuşor Constantinescu, vom vedea cine rămâne şi cine va mai pleca de la HCM. Cei care susţin această echipă sunt convins că vor dori din nou rezultate la un nivel ridicat şi în Cupele Europene, chiar dacă eu aş dori unul-doi ani de repaus în care să reclădim o echipă de valoare cu jucători tineri. Mai sunt astfel de jucători de valoare în ţară şi trei-patru mi-au atras atenţia”, a precizat Nurhan Ali.