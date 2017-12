Campioana HCM întâlnește liderul

20:24:38 / 21 Septembrie 2014

HCM

Oricat de subiectiv as fi, nu cred ca gresesc spunand ca arbitrajul a fost sub orice critica. Insa cu tot sprijinul disperat al lui Din si Dinu (va reamintesc, acesti doi indivizi care reprezinta o rusine pentru arbitraj AU FACUT ACELASI LUCRU ANUL TRECUT, in meciul de campionat Bacau-Constanta 29-29, cand ne-au lasat in 3 oameni de camp pentru a permite Bacaului sa egaleze), odorhei nu a putut invinge. Ultimul minut...absolut incredibil...dam gol in 4 oameni de camp contra 6, Din si Dinu intra in panica, mai dau o eliminare aiurea la Angelovski, abia reusesc sa egaleze in 6 contra 3...iar apoi fluiera dupa 5 secunde fortare la Cutura pentru a le permite celor de la Odorhei un gol rapid. Iar acesti 2 NENOROCITI sunt promovati la nivel international. Bravo, baieti, ati luptat eroic (ca de obicei)!