Campioana mondială conduce la jumătatea traseului

Cursa din Norvegia a însemnat sfîrşitul primei jumătăţi a sezonului din Class 1 World Powerboat Championship. O primă jumătate dominată cu autoritate de campioana mondială en titre, Victory 1, în ciuda unei comportări modeste la Arendal, unde n-a ajuns pe podium. Distanţa faţă de cea de-a doua clasată este relativ liniştitoare în caz că nu apar sincope serioase - adică abandonuri! Principala contracandidată pentru Victory 1 pare a fi barca soră - Victory 7, pe care aleargă actualul campion mondial, copilotul Jean Marc Sanchez. Cu evoluţie constantă pînă acum, Victory 7 are un handicap în disputa pentru titlul mondial - nu a cîştigat nici o cursă pînă acum. Considerată mare favorită la titlu după achiziţionarea marii rivale - Spirit of Norway - Qatar 96 a dezamăgit total în prima parte a sezonului, după ce a reuşit doar două clasări pe podium - locurile secunde în Qatar şi în Rusia. Ba chiar, în acest moment, Qatar 96 trebuie să lupte pentru bronz cu cealaltă barcă a echipei - Qatar 95, aflată la numai trei puncte distanţă! Revelaţia sezonului este barca norvegiană Jotun 90 (probabil urmaşa mult mai celebrei Spirit of Norway), învingătoarea de la Arendal. Jorun 90 a ratat cursa inaugurală, din Qatar, unde a abandonat, apoi a avut evoluţii ascendente, culminînd cu victoria de pe teren propriu! Rămîne de văzut dacă norvegienii vor confirma rezultatele anterioare pe apa Lacului Siutghiol! Una din marile deziluzii ale sezonului este Negotiator 50, care anul trecut a obţinut două clasări pe podium, iar pînă acum abia a acumulat 4p! Interesant este faptul că şi anul trecut englezii au început - practic! - sezonul la Mamaia, unde au terminat pe poziţia a cincea după ce rataseră primele trei curse!

Clasamentul general după patru din cele opt probe programate în acest sezon:

1. Victory 1 - M. Al Marri (UAE) / N. Bin Hendi (UAE) - 77p

2. Victory 7 - A. Al Mehairbi (UAE) / J.M. Sanchez (Franţa) - 59p

3. Qatar 96 - H. Al-Thani (Qatar) / S. Curtis (Anglia) - 51p

4. Qatar 95 - A. Al-Sulaiti (Qatar) / M. Nicolini (Italia) - 48p

5. Jotun 90 - I.B. Aarbakke (Norvegia) / J. Tandberg (Norvegia) - 42p

6. Foresti & Suardi 8 - K. Selmer (Norvegia) / G. Montavoci (Italia) - 32p

7. Roscioli Hotels Roma 88 - S. Carrasco (Spania) / D. Cirilli (Spania) - 12p

8. SeveneleveN 18 - G. Manuzzi (Italia) / N. Giorgi (Italia) - 7p

9-10. Negotiator 50 - B. Eker (Norvegia) / C. Parsonage (Anglia) - 4p

9-10. Qatar 9 - M. Al-Nassr (Qatar) / L. Nicolini (Italia) - 4p