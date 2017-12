Campionat mondial de aruncat cîrnaţi scoţieni

Concursul de aruncat cîrnaţi scoţieni are loc anual, în luna septembrie, la Royal Oak Public House din Ramsbottom. Aceşti cîrnaţi sînt o delicatesă regională, un fel de cîrnăciori făcuţi din sînge de porc, grăsime şi pesmet. În ziua de graţie 29 septembrie, "grătarul aurit" a fost transportat pînă în Bridge Street în cadrul unei ceremonii desfăşurate cu mare fast, după care a fost lăsat lîngă peretele pe care urmau să fie aruncaţi cîrnaţii, pe o platformă de lemn, la circa şase metri de sol. Cu un picior pe grătar, competitori de toate vîrstele încep să lovească într-un morman de cîrnaţi, încercînd să-i arunce peste perete. Trebuie ţinut cont de faptul că nu au la dispoziţie decît trei lovituri. Cîştigătorul este cel care reuşeşte să disloce din întregul morman cel mai mare număr de cîrnaţi.

Competiţia are o tradiţie de 150 de ani şi atrage concurenţi şi spectatori din întreaga lume. Se pare că aceasta s-a născut din rivalitatea dintre comitatele Lancashire şi Yorkshire. În secolul XV, două dinastii rivale reprezentînd cele două comitate s-au luptat pentru tronul Angliei. Bătăliile au rămas în istorie sub numele Razboiul Celor Două Roze. Competiţia are la bază un incident din această perioadă cînd ambele armate au rămas fără muniţie şi îşi aruncau mîncare unii altora, peste un zid.