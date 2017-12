Campionatul Judeţean de volei pe plajă şi-a desemnat cîştigătorii

Campionatul Judeţean de volei pe plajă rezervat cadetelor, cadeţilor, junioarelor şi juniorilor s-a încheiat duminică, la arena special amenajată în Mamaia, pe plaja de lîngă Cazino. Organizatorii au premiat primele patru echipe de la fiecare categorie de vîrstă, cîştigătorii fiind răsplătiţi cu diplome şi echipament sportiv. Iată formaţiile clasate pe podium la fiecare categorie de vîrstă - cadete: 1. Team 92 (Nicoleta Oprişan - Marina Cojocaru); 2. Crimo (Cristina Cazacu - Mădălina Grigoraş); 3. Sedo (Ana-Maria Şerban - Ioana Dobrotă); 4. Barbie (Alexandra Zamfirache - Bianca Hulub); cadeţi: 1. Indienii (Cristian Manole - Horia Croitoru); 2. No Name (Cristian Anghel - Alexandru Duţă); 3. Bolţ (Mihai Alsibaiei - Alexandru Constandache); 4. Nisip (Bogdan Tudorache - Ion Andrei); junioare: 1. B2 (Francesca şi Annabella Borş); 2. Comedia (Florentina Ivanciu - Georgiana Tisianu); 3. Toco (Corina Comănici - Mădălina Micăuţă); 4. Blue (Alexandra Lepădatu - Georgiana Şapera); juniori: 1. Bourbon (Vlad Stănoiu - Dragoş Unguraş); 2. Indienii (Cristian Manole - Horia Croitoru); 3. Level 19 (Daniel Patriche - Victor Lasări); 4. Ţaca (Cristian Goiceanu - Alexandru Iacob). Rezultate înregistrate în finale - cadete: Team 92 - Crimo 2-0; cadeţi: Indienii - No Name 2-0; junioare: B2 - Comedia 2-0; juniori: Bourbon - Indienii 2-0. ”Nu a fost o competiţie dificilă pentru noi. Sîntem în ultimul an la juniori şi am vrut să cîştigăm pentru că nu vom mai avea ocazia să o facem la anul. Sperăm să avem o prestaţie bună şi la Campionatul Naţional”, a declarat Dragoş Unguraş, componentul echipei Bourbon. „Sîntem fericite pentru că am reuşit să cîştigăm. Publicul ne-a ţinut moralul ridicat şi ne-am impus în faţa celor de la Comedia, chiar dacă ne-au condus în cel de-al doilea set”, a spus şi Francesca Borş, componentă a echipei cîştigătoare la junioare. „A fost o ediţie reuşită, cu o participare bună. Am văzut cîteva meciuri spectaculoase la fete, iar la băieţi, chiar şi semifinalele ne-au oferit un spectacol de calitate. A fost o repetiţie reuşită pentru sportivii constănţeni înainte de Campionatul Naţional”, a declarat Constantin Ferenţi, preşedintele comisiei de organizare. Competiţia a fost organizată de Asociaţia Judeţeană de Volei, Direcţia pentru Sport a Judeţului, Aqua Magic şi Club Volei Municipal Tomis Constanţa. Începînd de azi, arena de volei pe plajă special amenajată în Mamaia va găzdui Campionatele Naţionale rezervate cadetelor, cadeţilor, junioarelor şi juniorilor.