Campionatul Național de Qwan Ki Do pentru juniori și seniori, la Constanța

La sfârșitul acestei săptămâni, în zilele de 16 și 17 aprilie, la Constanța, în Sala Sporturilor, Federația Română de Arte Marțiale, departamentul Qwan Ki Do, cluburile sportive Guom Constanța, Hung Constanța și Aurora 23 August, sub egida Ministerului Tineretului și Sportului, cu sprijinul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Constanța, organizează Campionatul Național de Qwan Ki Do rezervat juniorilor și seniorilor.

La competiție vor participa aproximativ 300 de sportivi din întreaga țară, în fiecare zi întrecerile urmând să înceapă la ora 10.00. Sportivii vor concura la probe tehnice (THAO QUYEN) și probe de luptă competițională (SONG DAU), categoriile de vârstă fiind următoarele - THAO QUYEN: 13-15 ani, 16-17 ani, 18-39 de ani, 40-54 de ani, feminin și masculin; SONG DAU: 18-39 de ani, feminin și masculin, 40-54 de ani, masculin. Intrarea spectatorilor este liberă.