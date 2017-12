Campionii creează campioni!

Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi” a încheiat încă un an cu rezultate foarte bun pe plan sportiv, iar conducerea a organizat duminică, la Hotelul „Iaki”, tradiționala întâlnire de final în an în cadrul căreia toți copiii au fost răsplătiți pentru efortul depus. „Ca în fiecare an sărbătorim finalul de an, dar acum și performanța de excepție a clubului nostru, câștigarea titlului de campioană a României la seniori. Am premiat copiii cu rezultate sportive deosebite, dar Moș Nicolae a trecut și pe la noi și a adus cadouri tuturor copiilor”, a spus Paul Peniu, președintele Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi”.

Iată care au fost ierarhiile pe categorii de vârstă -

Categoria 1999

1. Radu Boboc

2. Mihai Ene

3. Robert Neciu

Categoria 2000

1. Alexandru Pop

2. Marius Leca

3. Cosmin Tucaliuc

Categoria 2001

1. Alexandru Negrean

2. Antonio Vlad

3. Răzvan Matiș

Categoria 2002:

1. Alexi Pitu

2. Constantin Grameni

3. Darius Grosu

Categoria 2003

1. Ștefan Bodișteanu

2. Roberto Mălăele

3. Remus Mihai

Categoria 2004

1. Eduard Radaslavescu

2. Dimitri Toader

3. Robert Băceanu

Categoria 2005

1. Luca Banu

2. Vlad Sandu

3. Adrian Caragea

Categoria 2006

1. Luca Băsceanu

2. Ionuț Cercel

3. Rafael Munteanu

Categoria 2007

1. Andrei Maer

2. Mario Roman

3. Raul Cornei

Categoria 2008

1. Andrei Lehăduș

2. Adrian Pascu

3. David Pătru

Categoria 2009

1. Alexandru Goncear

2. David Munteanu

3. Alesio Pambuca

Categoria 2010/2011

1. Christian Curt

2. Tasis Piștalu

3. Petru Zisu

Cei mai buni trei jucători ai anului 2017 la fiecare categorie de vârstă au fost recompensați suplimentar cu câte un voucher de 900 lei (locul 1), 675 lei (locul 2) și 450 lei (locul 3) la magazinul Nike, sponsorului tehnic al Academiei Hagi și al FC Viitorul.

„Școala este un segment important pentru Academia Hagi. Rezultatele la fotbal sunt foarte bune, dar ne interesează ca toți copiii să fie instruiți din toate punctele de vedere”, a spus și Stere Dămășaru, responsabilul cu problemele de învățământ din cadrul Academiei Hagi, care a anunțat și premianții la capitolul... învățătură: Alexandru Popa, clasa a XI-a, media 9,98, și Tudor Băluță, clasa a XII-a, media 9,90, ambii elevi ai Liceului Tehnologic „Ion Podaru” din Ovidiu.

„Suntem mândri să facem parte din acest proiect, noi, Academia. Ne-am dorit să devenim cei mai buni, formând cei mai buni jucători. S-a muncit foarte bine împreună, iar Academia Hagi este principalul furnizor pentru loturile naționale la toate categoriile de vârstă”, a anunțat Lucian Burchel, directorul tehnic al Academiei Hagi.

Cei mai buni antrenori ai Academiei în anul 2017 au fost desemnați Ciprian Micu (la categoria de vârstă 6-9 ani), Ionuț Mihu (10-14 ani) și Nicolae Roșca (15-18 ani).

„Am creat Academia pentru un mediu bun, pentru plăcerea copilului de a face sport. Am creat ceva, aici, la Constanța, cu toate gândurile mele bune. Ajungem la succes și nu ne schimbăm cum se schimbă vremea. Numai așa poți avea o echipă mare, având o Academie foarte bună. Obiectivul nostru a fost, este și va fi acela de a promova jucători”, a declarat managerul tehnic al Viitorului, Gheorghe Hagi, care a primit și un cadou surpriză, o plachetă înmânată de Paul Peniu pe care era scris mesajul „Felicitări pentru primul titlu din istoria clubului Viitorul!”