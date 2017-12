Campionii ineficienței energetice

CE-I DE FĂCUT România se află pe locul al doilea în Europa, după Bulgaria, în ceea ce priveşte ineficienţa energetică, situaţia fiind foarte gravă şi ruşinoasă, a declarat vineri preşedintele Comisiei pentru Industrii şi Servicii din Camera Deputaţilor, Iulian Iancu. „A crescut consumul de energie în agricultură şi servicii, adică două noi motoare care încep să mişte în România şi care, iată, înregistrează un prim semn de creştere, dar aici este şi potenţialul cel mai mare de eficientizare. Noi suntem extrem de deficitari; suntem campioni în plan european, adică pe locul 2, după Bulgaria, la ineficienţă. Din punctul meu de vedere, ar trebui să o luăm în ordinea în care ele sunt şi identificate drept priorităţi în UE. Adică efectiv să începem cu clădirile publice, să continuăm cu spitalele şi să mergem mai departe la nivelul şcolilor şi tuturor instituţiilor. Pentru spitale, costurile cu energia înseamnă o povară uriaşă, între 55 şi 75% din total, ceea ce este enorm“. În opinia sa, este crucial ca România să finalizeze planul de eficienţă energetică - „40% din energie este consumată în clădiri şi 70% din factura consumatorului casnic se duce pe apă caldă şi încălzire. Aici este suferinţa cea mai mare“.

GREȘEALĂ LA CENTRU Există, însă, și vești bune - România beneficiază de resurse financiare oferite de Comisia Europeană. Dar cum am ajuns să fim atât de ineficienți energetic? „În ultimii 25 de ani, am schimbat 16 guverne. Cu alte cuvinte, am avut o agendă politică pe termen foarte scurt cu obiective în domeniul energetic pe termen lung. Cele două nu s-au putut corela niciodată. Dintre toate măsurile luate, cea mai gravă a fost cea în domeniul alimentării cu apă caldă şi căldură a localităţilor României. Am ajuns de la 241 de sisteme centralizate la 69“, a conchis Iancu.