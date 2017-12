Campus social de tip “Henri Coandă” pentru sărmanii din Medgidia

10:29:50 / 16 Februarie 2015

Adevăr

Adevăr spun vouă ! Este al treilea proiect ptr case făcut de dl Primar Iordache. Primul in 2008 când mi-a trimis acasă scrisoare ca-mi face casa dacă-l votez. L-am votat ! A doua oară împreuna cu dna VicePrimar ,in 2012 ,mi-a promis ca-mi face casa in parcarea de lângă Sc gen 7. Iar am votat. Acum face case pe Dezrobirii. Dl Primar , azi Medgidia nu are buget. In ședința de joi ați primit ZERO voturi ptr buget. Un consilier v-a rugat sa nu-i mai mintiti si sa faceți un buget corect. Convingeți întâi consilierii si apoi "vindeți-ne" noua proiecte !