Campusul „Henri Coandă“

PROMISIUNE RESPECTATĂ În 2011, Primăria Constanţa demara un proiect social ambiţios prin care urma să construiască un cartier de locuinţe sociale, în care să primească un apartament sau o garsonieră constănţenii care nu aveau un acoperiş deasupra capului. Cei mai mulţi dintre cei cu probleme erau foşti chiriaşi ai clădirilor retrocedate, pe care proprietarii i-au dat afară. Acestora li se adaugă bătrânii fără venituri şi fără locuinţe şi persoanele cu handicap, care nu aveau cum să-şi permită luxul de a avea o casă a lor. Proiectul a demarat în 2011, pentru ca, doi ani mai târziu, municipalitatea să finalizeze prima etapă, adică 17 blocuri date în folosinţă. Sâmbăta trecută, la inaugurarea ultimului bloc din prima etapă a proiectului au participat, alături de primarul Radu Mazăre, premierul Victor Ponta, ministrul Apărării Naţionale, Mircea Duşa, şi parlamentarii constănţeni Alexandru Mazăre, Nicolae Moga, Eduard Martin, Manuela Mitrea, Radu Babuş şi Mircea-Titus Dobre.

SE CONSTRUIEŞTE O GEAMIE „Constanţa este un exemplu de convieţuire interetnică pentru România şi pentru Europa. În acest cartier social avem creştini şi musulmani care trăiesc în linişte şi bună pace. Şi dacă pentru creştini, în această primă etapă a cartierului, s-au finalizat lucrările de construcţie a bisericii, în cea de-a doua etapă, pe care o vom începe în câteva luni, în care vom face tot atâtea blocuri şi tot atâtea locuinţe, astfel încât să nu mai avem în Constanţa oameni care dorm pe stradă, vom face şi o geamie pentru musulmani”, a declarat primarul Radu Mazăre. Primarul a spus că, pe lângă blocurile de locuinţe, în campusul social s-au făcut un post al Poliţiei Locale, un dispensar şi un magazin cu produse ieftine pentru cei cu venituri reduse. „În cele 17 blocuri ale primei etape sunt acum cazate peste 3.000 de suflete. Încă 3.000 de constănţeni se vor muta aici la finalizarea celei de-a doua etape. Cam aceasta este nevoia de locuinţe în oraşul Constanţa, în România fiind mult mai mare”, a spus Mazăre. Primarul le-a transmis locuitorilor din campusul social să fie ponderaţi la iarnă în ceea ce priveşte consumul de curent pentru încălzire, pentru a evita să fie obligaţi să plătească facturi prea mari la curent. „Vă rog să vă chivernisiţi. Sunt unii care nu plătesc nimic, cei mai amărâţi, sunt unii care plătesc doar utilităţile şi unii care plătesc şi chiria, şi utilităţile. Primăria nu poate acoperi toate cheltuielile pentru toţi. Noi v-am ajutat, acum trebuie şi voi să fiţi mai calculaţi şi să ne ajutaţi pe noi pentru a putea construi în continuare. Ştiţi că sunt foarte mulţi care m-au criticat şi care au spus că aici va fi un cartier împuţit, că o să vă ocupaţi numai de hoţii şi că o să faceţi rău. Trebuie să le demonstrăm că nu este aşa, lucru care l-aţi făcut până acum. Aşa vreau să fie în continuare. Vreau să fie un cartier-model”, a spus primarul.

MODEL PRELUAT DE GUVERN Premierul Victor Ponta este la cea de-a doua vizită în campusul social „Henri Coandă”, prima fiind în noiembrie 2012. „Când am venit în noiembrie, lumea credea că este campanie electorală şi că proiectul nu se va finaliza. Acum, am venit pentru a mă convinge că proiectul s-a finalizat şi nu mai suntem în campanie. Îl felicit pe Radu Mazăre că are grijă de cei fără bani. E obligaţia noastră, a tuturor, să-i ajutăm. Constanţa e un exemplu pentru toată ţara. Vreau să fur această idee, pentru că mai sunt oraşe care au nevoie de campusuri sociale. Le vom oferi garanţii de la Guvern primarilor care vor să urmeze asemenea proiecte. Am înţeles că proiectul de la Constanţa a costat şapte milioane de euro şi au primit locuinţe aproximativ 3.000 de persoane. Pentru cei care reuşesc să iniţieze proiecte similare şi să se încadreze în aceleaşi costuri pe unitate locativă, putem să susţinem construcţia cu bani din fondul de garanţie al Guvernului, ca şi la programul „Prima Casă“”, a declarat Ponta. Premierul a spus că oraşul Constanţa este un exemplu şi din alt punct de vedere. „Radu Mazăre face lucruri bune şi în turism şi aduce oamenii la mare să-şi cheltuiască banii simţindu-se bine, dar ştie să aibă grijă şi de cei mai puţin fericiţi, cărora soarta, la un moment dat, nu le-a fost prielnică”, a spus Ponta.

Locuinţe pentru 3.000 de constănţeni

Prima etapă a proiectului social „Henri Coandă” s-a finalizat. Cifrele proiectului spun totul despre cum se poate rezolva o problemă extrem de delicată - cea a adăposturilor pentru persoanele fără locuinţă. În campusul social „Henri Coandă”, în prima etapă au fost construite 17 blocuri, care înseamnă 906 de unităţi locative. Avem aici 339 de garsoniere, 396 de apartamente cu două camere şi 171 de apartamente cu trei camere. Proiectul nu s-a rezumat numai la construcţia celor 17 blocuri, ci şi la construirea unui teren de sport, a unui birou administrativ, a unui dispensar, a unui sediu al Poliţiei Locale, a unei biserici ortodoxe şi a unui magazin cu produse ieftine. Toate aceste lucruri au costat municipalitatea constănţeană aproximativ 7,2 milioane de euro, adică o cheltuială de aproximativ 2.400 de euro pentru fiecare persoană cazată aici. A doua etapă vine cu alte 16 blocuri ce vor avea 912 de unităţi locative, dintre care 432 de garsoniere, 384 de apartamente cu două camere şi 96 de apartamente cu trei camere. În cea de-a doua etapă vor fi construite geamia musulmană, încă un teren de sport, precum şi 82 de locuri de parcare.