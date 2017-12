Camuflaj pentru “Special Gold”

Inventivitatea patronilor magazinelor de „vise” nu pare să aibă limite. Deşi legea prin care etnobotanicele au fost interzise a intrat în vigoare la începutul acestui an, proprietarii magazinelor de “vise” continuă să găsească soluţii pentru a putea vinde şi pe mai departe aceste substanţe. După ce s-a publicat lista celor 36 de halucinogene scoase în afara legii, aceştia au importat produse noi, pe care au început să le vândă on-line, pe site-uri de profil sau în spaţiile comerciale pe care le deţin. Alte opt substanţe au fost incluse apoi pe lista celor interzise, dar reprezentanţii mai multor ONG-uri au atras atenţia asupra faptului că fenomenul nu va putea fi eradicat. Şi prognoza lor pesimistă este confirmată de realitate. Pentru a păcăli autorităţile, proprietarii magazinelor de profil au reintrodus în comerţ anumite droguri sub denumirea de îngrăşăminte pentru plante sau ca plante pentru odorizarea camerelor. “Îngrăşământ pentru plante. Ingrediente: ketones mix, extracte din ierburi, glucoză. A se folosi câte o doză la fiecare ghiveci de plante. Măriţi doza doar dacă planta e mai mare. Udaţi bine, nu amestecaţi conţinutul cu alte îngrăşăminte\". Asta scrie pe unul dintre cele mai periculoase droguri etnobotanice importate până acum în România, “Special Gold”. Amintim că, la începutul acestui an, cinci tineri bucureşteni au murit după ce ar fi consumat „Special Gold”, o substanţă vândută în unele magazine de vise din ţară. \"Nu mai puţin de cinci tineri cu vârste cuprinse între 25 şi 30 de ani au murit în ultima perioadă în Bucureşti, după ce au consumat “Special Gold”, substanţă comercializată legal, ca “sare de baie” cu aromă de fructe de mare, în \"magazinele de vise\", a declarat psihiatrul Eugen Hriscu, director executiv al Asociatiei de Lupta Impotriva Alcoolismului si Toxicomaniilor (ALIAT). \"Substanţa e un derivat de amfetamină şi are efecte devastatoare: cei care o consumă nu mai mănâncă cu zilele, au halucinaţii - văd gândaci pe sub piele, se scarpină, îşi fac răni. “Special Gold” şi orice substanţă asemănătoare afectează activitatea cerebrală, dar şi inima. Pericolul de moarte e mare, ca urmare a unui atac de cord sau infarct\", a explicat Eugen Hriscu. Printre efectele acestui praf se mai numără: halucinaţii, anxietate, palpitaţii, logoree, transpiraţie intensă, insomnie, memorie de scurtă durată, dureri la nivelul pielii.