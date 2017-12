Canabis şi Xanax în sângele lui Justin Bieber

Rob Ford, controversatul primar din Toronto, care a recunoscut anul trecut că a consumat cocaină, i-a luat apărarea lui Justin Bieber, acuzat că ar fi atacat un şofer de limuzină în luna decembrie, când se afla la Toronto. „Ei bine, este şi foarte tânăr... La 19 ani mi-aş fi dorit şi eu să am atât succes cât are el. Are doar 19 ani.... Fiecare se poate gândi cum era la vârsta de 19 ani”, a comentat politicianul pentru un post de radio din Toronto. Conform Poliţiei, Justin Bieber s-a urcat într-o limuzină alături de cinci prieteni, la primele ore ale zilei de 30 decembrie, iar în drum spre hotel s-a produs o altercaţie şi unul dintre pasageri l-a lovit pe şofer de mai multe ori peste cap. Părţile implicate urmează să se întâlnească la 14 februarie, pentru a negocia o eventuală împăcare, însă Justin Bieber nu va participa, probabil, la întâlnire, urmând să fie reprezentat de un avocat.

Acesta este doar un capitol dintr-o lungă serie a problemelor cu legea pe care le are Justin Bieber, punctul culminant din ultima perioadă fiind reprezentat de arestarea la Miami, după ce a fost prins de poliţie în timp ce participa la curse ilegale de maşini deşi se afla sub influenţa alcoolului şi avea şi permisul auto suspendat. Justin Bieber a fumat canabis şi a luat comprimate de Xanax înainte de a fi arestat, au arătat testele de sânge cerute de Poliţia americană.

Tânărul star canadian, implicat în numeroase scandaluri în SUA, este convocat pe 14 februarie la un tribunal din Miami, unde ar trebui să fie în mod oficial pus sub acuzare pentru conducerea automobilului sub influenţa alcoolului sau a drogurilor, fără permis valid, şi pentru opunere la arestare, delicte comise pe 23 ianuarie, după o noapte rocambolescă.