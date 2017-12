Canabisul nu e mai periculos decât alcoolul, pentru Obama

Preşedintele american, Barack Obama, consideră că fumatul de canabis nu este mai periculos decât consumul de alcool, dar, cu toate acestea, apreciază că “este o idee proastă”, potrivit unui interviu în exclusivitate pentru revista “The New Yorker”, publicat duminică. Obama şi-a exprimat regretul că tinerii din cadrul minorităţilor sărace din ţara sa sunt mult mai susceptibili a fi condamnaţi la închisoare pentru fumatul de marijuana decât tinerii din mediile bogate. “După cum se ştie, în tinereţe şi eu am fumat marijuana, dar consider că este un obicei prost şi un viciu nu cu mult diferit de ţigările pe care le-am fumat în tinereţe şi până la o vârstă înaintată din viaţa mea de adult”, a mărturisit Obama. “Nu cred că este mai periculos decât alcoolul”, a mai adăugat preşedintele american, precizând că le-a avertizat pe cele două fiice ale sale, Sasha şi Malia, că fumatul de canabis este o idee foarte proastă, o pierdere de timp şi nu foarte sănătos.

Obama a salutat recenta decizie a statelor Colorado şi Washington cu privire la legalizarea marijuanei, adăugând: “Este important pentru o societate să nu aibă o situaţie în care un procent mare de oameni, la un moment sau altul, încalcă legea şi doar o mică parte dintre ei să fie pedepsiţi pentru aceasta. Cu toate acestea, cred că cei care susţin că legalizarea marijuanei este un panaceu care va rezolva toate problemele sociale, probabil, exagerează”. La ora actuală, utilizarea marijuanei în scopuri medicale este permisă în 19 state din SUA.