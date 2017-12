Canada nu ne dă vize pentru că știe că... România latră, dar nu mușcă

România și Bulgaria au amenințat că nu semnează Acordul Comercial UE - Canada, dacă aceasta din urmă nu renunță la vizele pentru cetățenii lor. Totuși, acum, reprezentantul Canadei vine cu o explicație halucinantă la faptul că nu ridică vizele pentru cele două țări. El spune că, de dragul UE și al prosperității ei, România și Bulgaria vor semna până la urmă acordul, deci... nu e pagubă, man!

E clar că ne-au luat de fraieri! Canadienii, căci despre ei este vorba, încurajați de mai-marii UE care și ei se uită la noi de sus, ca la niște insecte prinse cu boldul în insectar, ciudate, strâmbe, dar necesare cât să iasă la număr în insectar și de-un 7 la Biologie, încă nu ne vor fără vize. Întrebarea pe care nu se obosesc să și-o pună nici canadienii, nici americanii este dacă românii sunt mai periculoși decât toate neamurile de radicaliști care le intră nestingherite în țări, prin varii programe de instruire, școlire și integrare și care apoi se înmulțesc fără număr, dând națiilor de adopție, din când în când, câte un lup singuratic care se radicalizează în tăcere, de prea mult bine, și pune mitraliera sau bomba pe ei. Este valabil și pentru țările UE cu tradiție, care nici alea nu ne-au vrut de la început, arătând cu degetul spre rromii noștri și spre modul necorespunzător în care îi tratăm. Acum că au devenit și rromii lor, au amuțit brusc.

Ce rău poate face un român? El nu se radicalizează nici în vis, își vede de ortodoxia lui moștenită din moși-strămoși, de munca lui și, uneori, în cazuri absolut izolate, de micile abateri de la reguli, a se citi muncă puțină sau deloc, petreceri zgomotoase cu porci hăcuiți și pârliți tradițional la margine de New York sau cu biciclete furate mișelește de copiii noștri mai colorați de la copiii lor mai colorați, undeva prin Texas. În rest, românii sunt foarte muncitori, disciplinați, apreciați și au dat lumii destule motive de bucurie prin olimpicii și cercetătorii de pe plaiurile mioritice. Din păcate, politicienii văd lucrurile diferit de oamenii de rând, la fel cum britanicii s-au trezit că ies din UE pentru că s-au luat după Nigel Farage și când s-au trezit cu toții din mahmureală nu a mai înțeles nimeni ce a votat și de ce. Acum e ca-n chestia cu nebunul care aruncă piatra și cu înțelepții UE care se chinuie să o ascundă sub preș. Oricum, le-au venit în ajutor atentatele din Franța și Germania și chiar puciul eșuat al lui Erdogan, care au abătut atenția inițială de la șocul Brexitului.

Revenind la vizele românilor pentru Canada, acestea vor veni, dar deocamdată lipsesc cu desăvârșire... condițiile. Pierre Pettigrew, noul reprezentant canadian la discuţiile privind ratificarea acordului UE - Canada, a spus că nu crede că România sau Bulgaria ar avea interesul să împiedice progresul UE, nesemnând acordul UE - Canada, ca reacţie la faptul că vor continua să aibă nevoie de vize de intrare în Canada, relatează Ici Radio Canada. Pierre Pettigrew speră ca acordul UE - Canada să fie încheiat în primele luni ale lui 2017. El se arată optimist în cazul României şi Bulgariei, care au exprimat reticenţe în a semna acordul, din cauza nemulţumirii că statul canadian continuă să refuze eliminarea vizelor pentru cetăţenii lor. Optimismul lui Pettigrew s-o baza pe șoaptele lui Juncker sau ale altor grei din UE care l-au încurajat că românii și bulgarii nu mișcă în frontul UE pentru că mai au multe de... aliniat ca să ajungă în rând cu restul membrilor, orice ar vrea să însemne asta. ”Nu cred că România sau Bulgaria ar avea interesul să împiedice progresul Uniunii Europene pe baza unei probleme de acest fel. Cred cu toată sinceritatea că vor exista soluţii la această problemă care este destul de delicată”, a adăugat Pettigrew, menţionând că ministrul Imigraţiei, John McCallum, se ocupă deja de caz. Ce liniștitor! ”Sunt acolo pentru a veni în sprijinul unui proiect care merge bine. Dar vrem să ne asigurăm că nu ne scapă nimic, având în vedere că ajungem la punctul final”, a mai adăugat Pettigrew în genul ”e ușor a scrie versuri când nimic nu ai a spune”.

Canada solicită în prezent vize cetăţenilor români şi bulgari, în timp ce Statele Unite cer vize cetăţenilor din cinci state membre UE. În luna mai, ambasadorii din România şi Bulgaria au trimis o scrisoare la Uniunea Europeană în care susţin că statele lor ar putea vota împotriva Acordului Comercial UE - Canada, în semn de protest faţă de refuzul Guvernului de la Ottawa de a elimina vizele în cazul cetăţenilor români şi bulgari, informa publicaţia EUObserver. ”Ar fi foarte dificil ca, în actualul context, guvernele din Bulgaria şi România să găsească argumente în favoarea adoptării Acordului Economic şi Comercial Complet Canada - UE (CETA), dat fiind că Guvernul canadian continuă să aplice un tratament discriminatoriu cetăţenilor noştri”, se arăta în scrisoarea ambasadorilor român şi bulgar la UE. Sintagma ”tratament discriminatoriu” este o referire la menţinerea de către Canada a vizelor de călătorie pentru cetăţenii români şi bulgari. ”Lipsa unui angajament din partea Canadei şi a stabilirii unui termen pentru eliminarea vizelor constituie un obstacol politic grav asupra perspectivei ca Guvernul bulgar să aprobe acordul comercial”, a declarat atunci ambasadorul Bulgariei, Dimităr Tzancev, la reuniunea de la Bruxelles. Conform unui diplomat european, declaraţia reprezentantului Bulgariei a fost primită atunci cu tăcere de ceilalţi participanţi la reuniune. Dar ce folos?!

A nu se înțelege din toată această tevatură că ”ne simtem bine”, vorba lui Vanghele, e clar că mai avem mult de învățat și de evoluat în toate domeniile, după atâta îndobitocire ideologică de tristă amintire, dar chestia cu ”capul plecat sabia nu-l taie” ar cam trebui să dispară din învățăturile preferate ale mioriticilor noștri, românii ar trebui să ridice capul sus, privirea înainte și să dea fiecare tot ce poate ca să nu ne mai ia unii în glumă și alții prea în serios.