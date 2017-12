Canada, o ţară în care politica nu este mimată

DE PE ALTĂ LUME Ritmicitatea cu care se succed scandalurile din Parlamentul României şi din legislativele statelor vecine din Balcani ne determină, în timp, să considerăm că „asta este politica”. Până şi în Camera Lorzilor sau Camera Comunelor politicienii se mai ciondănesc şi se mai ceartă fără perdea. Mai sunt însă unii care se încăpăţânează să ne amintească faptul că politicienii ar trebui să fie oameni de stat şi nu pioni în cercurile de interese. Că a fi demnitar înseamnă în primul rând să ai responsabilităţi, nu să cerşeşti privilegii. Primul român ales în Parlamentul canadian a construit, într-un interviu, un pod peste prăpastia dintre politica dâmboviţeană şi cea cu iz de arţar. “Corneliu Chişu este un om obişnuit, cum însuşi se caracterizează. La cei 62 de ani nu-şi arată vârsta, deşi nu o ascunde când discuţi cu el. Din spatele ochelarilor, te fixează cu o privire vioaie, inteligentă. Vorbeşte româna fluent, fără accent, deşi a părăsit ţara din 1976. Răspunde competent, aproape sec, la întrebări, fără divagaţii, fapt care îi trădează formaţia de inginer, dar şi pe cea de militar”, spun jurnaliştii de la Mediafax..

COMPETENŢE VS INFLUENŢE Dincolo de povestea de viaţă a românului ajuns deputat peste ocean, informaţiile brute “scăpate” pe un ton jovial frapează prin contrastul aiuritor pentru România dat de un alt gen de politică, venit parcă din basme. Chişu descrie politica din Canada ca fiind bazată pe competenţe, nu pe influenţe de grup. O politică ce are limite de cheltuieli în campania electorală, cheltuieli axate pe distribuire de afişe şi mitinguri şi nu pe băuturi şi pomeni electorale. O politică în care termenul mită electorală nu există. Şi, ţineţi-vă bine! Întrebat despre numărul de traseişti politici din parlamentul canadian, deputatul a răspuns: \"Ce înseamnă traseişti? Nu am înţeles! Rar se întâmplă ca un membru al partidului să treacă de cealaltă parte, extrem de rar. Nu cunosc ca cineva care a trecut dintr-un partid în altul să fie vreodată revotat în Parlament. Alegătorul te alege pe o platformă a partidului respectiv. În momentul în care treci la alt partid, nu mai poţi fi reales\". No comment!

LEGEA E LEGE Ştim cu toţii cum se fac aşa-numitele “sponsorizări” de campanie în România. Şi la capitolul ăsta, declaraţia parlamentarului din Canada este parcă din alt film: \"Există un sistem extrem de riguros în felul în care e finanţată campania. Fiecare constituent poate să contribuie la nivel federal cu 1.100 de dolari. Asta e limita contribuţiei pe care o poate face fiecare individual. La nivel de companii sunt complet interzise contribuţiile politice din partea acestora. Ai o limită în circumscripţia ta electorală de câţi bani poţi să cheltuieşti în campanie. Limita în circumscripţia mea electorală a fost de 88.812 dolari\", a mărturisit Chişu. Din nou… No comment!