Canada renunță la vizele pentru români

17:24:32 / 21 Octombrie 2016

numai concesii si compromisuri

Vai de mine domu Dan,pai tu contesti ,,rasunatorul succes''al actualei puteri?O sa vezi cand SUA v-a renunta la vize.Va fi sarbatoare o saptamana iar ziua acea va deveni zi de sarbatoare,libera pentru tot romanu ca sa ia avionul si sa faca matanii la Statuia Libertatii.Toata Puterea actuala a romanilor sta in concesii si compromisuri.Politicienii romani sunt incapabili de a ne reprezenta pluralitatea destinelor noastre.Asa ca, domnu Dan,descotorosindu-ne de unele prejudecati,nu ne mai ramane decat puterea de a ne complace cu gandul ca sentimentul distantelor fara vize este pe destinul romanului.Traim in lumea paradoxului,incurajam natalitatea si in acelasi timp se incurajeaza si ,,plecarea fara vize'' in alte tari a tinerilor profesionalizati .