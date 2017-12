Canal de drenaj pentru prevenirea inundațiilor

În urmă cu un an, în satul Cochirleni, din comuna Rasova, o ploaie torențială a provocat inundații serioase, apa pătrunzând în peste 100 de locuințe, din care trei s-au prăbușit. Primarul Alexandru Dorel este de părere că infrastructura deficitară a dus producerea acestui dezastru, iar din acest motiv, inițiază un proiect pentru construirea unui canal de drenare a apelor pluviale. „Dacă am fi avut canale de preluare a apei pluviale, probabil că nu am fi ajuns în această situație. De aceea, inițiem un proiect de introducere a unui astfel de canal în satul Cochirleni. Conform planului, acesta va fi amplasat pe marginile drumului principal și se va întinde pe 200 de metri, va fi dotat cu stăvilar și se va scurge în Dunăre”, a declarat primarul Alexandru Dorel. Edilul a afirmat că va cere sprijinul Guvernului pentru obținerea fondurilor necesare pentru demararea lucrărilor. „Din bugetul local nu ne permitem să acoperim cheltuielile construirii noului canal, care se ridică la valoarea de 250.000 lei, așa că vom apela la sprijinul Guvernului. Sperăm ca până la sfârșitul anului să reușim să facem rost de acești bani”, a spus primarul.