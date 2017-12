Canalul Dunăre-Bucureşti, mai ieftin decît un mall!

Compania Naţională „Administraţia Canalelor Navigabile“ (CN ACN) a participat, în calitate de partener, la a doua ediţie a conferinţei internaţionale „Viitorul infrastructurii în Europa Centrală şi de Est“, desfăşurată la sfîrşitul săptămînii trecute. Evenimentul, organizat la Bucureşti, a fost patronat de Ministerul Transporturilor (MT) şi a avut invitaţi din ministerele similare ale statelor vecine. Tema principală a conferinţei a constituit-o programul de dezvoltare a infrastructurilor din România susţinut de MT, precum şi cele mai importante proiecte derulate de companiile aflate sub autoritatea acestuia: CN ACN, CN APMC, CN AFDJ, SNTF Călători, CFR Marfă, aeroporturi şi altele. „În cadrul conferinţei, am subliniat importanţa obiectivului de investiţii Canal Dunăre-Bucureşti. Nu cred că reprezintă un cost foarte mare avînd în vedere că s-au construit şi mall-uri care au costat aproape 1 miliard de euro. Astfel am avea o cale de transport mai ieftină decît un mall spre capitală“, a declarat directorul general al CN ACN SA Constanţa, Ovidiu Cupşa. Printre altele, evenimentul şi-a propus să facă o evaluare a impactului procesului de integrare în UE asupra infrastructurilor din statele Europei Centrale şi de Sud-Est şi să informeze reprezentanţii mediului de afaceri european şi internaţional asupra condiţiilor concrete din zona menţionată. Ludovic Orban, ministrul Transporturilor, a apreciat că Dunărea trebuie transformată într-o axă vitală de transport, fiind un suport al dezvoltării zonale. Ministrul consideră că este necesară o politică comună în domeniul infrastructurii pentru că interesele ţărilor din regiune sînt comune în domeniul transporturilor. „Programul Conferinţei a inclus mai multe teme, dintre care cele mai importante au fost: Infrastructura în transportul rutier, feroviar, aerian, maritim şi fluvial; Perspectivele dezvoltării şi integrării infrastructurilor în Europa Centrală şi de Sud-Est - viziune comparativă şi de ansamblu; Proiecte în infrastructura de transport: coridoarele IV, VII, IX”, a conchis directorul ACN.