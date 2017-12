Cancerul de piele, cu cea mai mare incidenţă la tineri!

Cancerul de piele constituie, în prezent, o reală problemă de sănătate publică, astfel că se fac eforturi importante pentru ca populaţia să înţeleagă de ce trebuie să ajungă la medic cât mai rapid, atunci când sunt suspiciuni de boală. Puţini sunt cei care ajung la medic pentru un control în timp util, aşa că şi incidenţa persoanelor care îşi pierd viaţa în primul an de la stabilirea diagnosticului este ridicată. Prevenţia rămâne esenţială în Sănătate, motiv pentru care reprezentanţii Federaţiei Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer, Societăţii Române de Cancer şi Societăţii Studenţilor în Medicină din Bucureşti iniţiază diferite campanii de informare, de conştientizare a populaţiei. Campania de educare şi informare cu privire la prevenţia cancerului de piele - “Un viitor fără pată!”, ce se derulează în această perioadă, este salutată de Ministerul Sănătăţii. „Sunt bucuros că principalul obiectiv din programul nostru de guvernare, prevenţia, se vede în fapte, în colaborarea pe care o avem cu asociaţiile de pacienţi şi cu cele profesionale, ale specialiştilor. Sper ca mesajul campaniei să ajungă la cât mai mulţi cetăţeni care să înţeleagă că această patologie se poate trata cu succes dacă este depistată la timp”, a declarat ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu. Demnitarul i-a felicitat pe organizatorii campaniei pentru iniţiativă şi, totodată, a subliniat importanţa dialogului continuu între autorităţi, pacienţi şi medici. La rândul său, preşedintele Asociaţiei Dermato-venerologilor din Centrul şi Estul Europei şi şeful Clinicii Dermatologie 2 Colentina, prof.dr. George-Sorin Ţiplica, a subliniat importanţa colaborării dintre dermatologi, asociaţiile pacienţilor şi autorităţi, factorii de răspundere pentru realizarea prevenţiei. „Este o campanie de avertisment, care arată ce înseamnă prevenţia şi cum trebuie ea realizată, nu este o campanie de testare gratuită. Cancerul de piele este cea mai agresivă formă de cancer cu cea mai mare incidenţă la tineri, dar şi cel mai uşor de depistat şi cu şanse mari de vindecare. Melanomul poate fi vindecat în 98% din cazuri dacă se ajunge la dermatolog în timp util. Am observat că, în ultima perioadă, din ce în ce mai mulţi cetăţeni au înţeles să utilizeze corect cremele protectoare nu numai la plajă, dar şi în mod curent, la expunerea în spaţii deschise”, a spus prof dr. George Sorin Ţiplica. Profesorul dermatolog a mai adăugat că semnalele privind modul în care populaţia a înţeles să se protejeze de acţiunea razelor UVA şi UVB sunt bune, acestea fiind rodul campaniilor duse în ultimii ani de către dermatologi, împreună cu partenerii sociali. Melanomul este cea mai periculoasă formă de cancer cutanat, iar în stadiile avansate este o boală agresivă şi fatală. 75% dintre persoanele afectate de melanom metastatic îşi pierd viaţa în primul an de diagnostic.