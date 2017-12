Cancerul, identificat cu ajutorul unui program informatic?

Un elev de clasa a IX-a din Constanța a realizat un program informatic care permite clasificarea tumorilor cerebrale în maligne sau benigne, în câteva secunde, doar pe baza RMN-ului sau a tomografiei computerizate, fără realizarea biopsiei, urmând să participe cu acest proiect la un concurs în SUA. Dragoș Șerban, elev în clasa a XI-a la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din Constanța, a fost premiat la nivel național pentru acest proiect, în 14 februarie fiind medaliat cu aur la Concursul Național de Științe și Tehnologii FirSTep de la București și calificându-se pentru cel mai mare concurs de proiecte internaționale, ISWEEP, care va avea loc în luna mai în SUA, la Houston. El va participa la categoria ”Environment health disease prevention”. Dragoș Șerban a declarat ieri: “Am creat un proiect de clasificare a tumorilor cerebrale în funcție de modelul lor textural. Mai pe românește, reprezintă o alternativă la biopsia tumorilor cerebrale. Adică un pacient nu este nevoit să facă o biopsie, nu mai trebuie să sufere și se poate afla rezultatul, se poate afla dacă un pacient are cancer sau nu, pe loc, exact în momentul în care se face un RMN sau o tomografie computerizată”. El a menționat că această idee i-a venit în 2013, când a fost diagnosticat cu o tumoră osoasă și a fost nevoit să aștepte o lună rezultatul biopsiei. “Această idee mi-a venit în 2013, după ce am fost diagnosticat cu o tumoră osoasă la piciorul stâng. Biopsia a durat cam o lună, timp în care eu nu am știut exact dacă sufăr de cancer sau nu și m-am gândit că este cel mai bine să se rezolve această problemă, m-am gândit că se poate face ceva și am descoperit că se poate face acest lucru pentru tumorile cerebrale”, a spus Dragoș Șerban. Adolescentul a precizat că la nivel celular sunt diferențe între tumorile maligne și cele benigne, care pot fi observate cu ajutorul matematicii. “La nivel celular sunt niște diferențe între malign și benign. Aceste diferențe nu se pot observa cu ochiul liber, însă matematica poate face asta. Există niște diferențe la nivel matematic, la nivel statistic și, având în vedere că aceste diferențe se pot observa la nivel matematic, la nivel de numere, eu am putut antrena un algoritm care să-mi clasifice dacă o tumoră este malignă sau benignă”, a explicat Dragoș Șerban. El a mai spus că acest proiect, început în iunie anul trecut și terminat la sfârșitul anului trecut, nu a fost văzut deocamdată de medici, dar că, în urma concursului câștigat la București, mai multe persoane au fost interesate de programul respectiv, spunând că vor prezenta unor neurochirurgi această idee. “Eu m-am folosit de tumori găsite pe internet din baze de date open-source. Pacienții care au avut tumori au donat aceste tomografii pentru studiu științific. Există o lege la nivel mondial care se referă la securitatea datelor pacienților și asta este un minus pentru proiectul meu. Am nevoie de cât mai multe imagini cu tumori”, a mai afirmat Dragoș Șerban, care intenționează să realizeze un program similar și pentru tumorile pulmonare. Dragoș Șerban a realizat în ultimii ani mai multe proiecte pentru care a primit medalii la diverse competiții internaționale. Astfel, în aprilie 2013, a obținut medalia de argint la competiția International Young Inventors Project Olympiad, desfășurată în Georgia, pentru proiectul ”Hungry cat - animation based learning environment”, un mediu de lucru în care elevii pot învăța noțiuni de fizică, pârghii și scripeți, printr-un program animat de pe un website. În mai 2013, el a primit medalia de bronz la Olimpiada Internațională de proiecte de energie, inginerie, mediu, care a avut loc la Houston, în SUA, pentru proiectul “An eco-friendly wall coating with better insulating properties”, un material izolator pentru pereți din pastă de hârtie combinată cu ipsos.

De asemenea, în mai 2014, Dragoș Șerban a prezentat în Turcia, la EBIKO, concurs internațional de proiecte informatice, proiectul ”Sorting Algorithms Race”, o aplicație care predă, în cadrul disciplinei Informatică, algoritmii de sortare într-un mod interactiv și prietenos, pentru care a primit medalia de bronz. Dragoș Șerban a precizat că după absolvirea liceului dorește să urmeze cursurile unei universități din străinătate, cel mai probabil din Anglia.